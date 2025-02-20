君綺醫美連續兩年贊助2025前進FRC　機器人競賽嘉義縣代表隊授旗典禮

▲劉培東副縣長(左二)君綺醫美 林湘誼總經理(左三)授旗儀式。（圖／嘉義縣政府提供）

文／君綺醫美提供

2025年FRC機器人競賽將於2月26日至3月1日於加拿大太平洋體育館舉行，竹崎高中組成的代表隊將啟程。嘉義縣政府將於日前在縣政府舉行授旗典禮，由劉培東副縣長將親自授旗儀式，君綺醫美林湘誼總經理、游梅公益信託慈善基金楊焜燿委員共同參加，為嘉義縣爭光，走向世界。

嘉義縣副縣長劉培東表示: 嘉義縣為轉型農工大縣，108學年度成立AI科技特色班並發展嘉義科學園區，提供當地高中生更多人才培育機會。FRC機器人競賽是重要平台，需跨域整合能力，去年參賽學生一半進入國立中央等優秀大學。縣府訂定「嘉義縣政府補助所屬高級中等以下學校學生參加國際競賽要點」鼓勵學生參與國際競賽，並在各界支持下補助200萬元經費供竹崎高中參與FRC機器人競賽，除培養學生程式設計和語言能力，也培養溝通、協調與合作能力，參與學生常受哈佛、麻省理工學院等頂尖大學青睞，期待嘉義代表隊展現團隊合作，促進國際交流並勇敢超越，追求更好。

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君綺醫美善盡企業責任 連續捐贈助獎學金照顧弱勢學生課後學習，成立至今一直秉持著「安心、暖心」的理念，雖已過23個年頭仍莫忘初心，多年來在公益的路上未曾停下腳步，不僅在醫學美容業方面佔有一席之地，更善盡企業社會責任，連續兩年贊助竹崎高中出國參加國際級機器人比賽！持續三年攜手嘉義縣政府照顧竹崎高中等10所學校辦理晚自習及課後照顧，鼓勵學子向學，讓10所學校的弱勢學生有安全舒適的課後學習環境，陪伴、點亮求學路。