兇嫌背景曝！日正妹直播主街頭遭砍亡　火山孝子借高利貸抖內被甩

記者張靖榕／綜合報導

日本東京新宿區高田馬場住宅區11日上午發生一起駭人聽聞的兇殺案，22歲直播主佐藤愛里（藝名與聲優「最上愛」發音相同）進行直播時，遭42歲男子高野健一持刀當街刺殺，身中超過30刀後當場身亡。東京警方12日透露，高野供稱與佐藤有金錢糾紛，曾13次借款給她，總額超過250萬日圓（約新台幣55.4萬元），甚至為此借高利貸。然而，佐藤遲遲未歸還款項，甚至避不見面，最終引發悲劇。

▲犯嫌高野健一被捕。（圖／翻攝X）

綜合日媒報導，案發當天佐藤正在直播「311漫步山手線」活動，依照觀眾的打賞擲骰子來決定步行距離。她從JR高田馬場站出發一路走進住宅區，卻遭來自栃木縣小山市的高野突然持刀襲擊她，朝其頭頸部與上半身猛刺，直播畫面中伴隨尖叫聲突然一片黑，原本觀看直播粉絲僅百餘人，案發立刻湧入超過6500名觀眾。

高野被以現行犯身份逮捕，他供稱「我跟她（佐藤）有糾紛」。警方調查發現，高野約4年前透過直播平台開始觀看佐藤的影片，隔年以顧客身份到訪佐藤工作的餐廳，之後被佐藤以「沒錢繳手機費」等理由多次借錢。高野供稱，2022年9月至11月間，他分批轉帳給佐藤12次，共計約254萬日圓，由於自己的錢已經沒了，他還向民間放貸業者借貸；然而佐藤一毛錢都沒還，2023年後乾脆避不見面。

高野2023年在栃木縣法院對佐藤提告，法院裁定佐藤需歸還約250萬日圓，但即便如此他仍求償未果，轉向警方協助也沒有下文。時隔一年多，他在網路上看到佐藤預告參與「山手線巡禮直播」，於是興起殺雞，在當天一路透過直播內容確認佐藤的行蹤，最終犯下案行。

調查人員透露，佐藤身上刀傷超過30處，目前法醫仍在驗屍，尚未公布死因。此外，有觀看直播的粉絲回憶，佐藤曾在直播中提及自己有財務問題，並透露，「我曾向某位聽眾借了150萬日圓，但因對方留下的評論很差，所以我用屏蔽功能把他封鎖了」。

警方目前已逮捕高野健一，並以殺人罪嫌進行偵辦。