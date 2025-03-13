兇嫌背景曝！日正妹直播主街頭遭砍亡　火山孝子借高利貸抖內被甩

記者張靖榕／綜合報導
日本東京新宿區高田馬場住宅區11日上午發生一起駭人聽聞的兇殺案，22歲直播主佐藤愛里（藝名與聲優「最上愛」發音相同）進行直播時，遭42歲男子高野健一持刀當街刺殺，身中超過30刀後當場身亡。東京警方12日透露，高野供稱與佐藤有金錢糾紛，曾13次借款給她，總額超過250萬日圓（約新台幣55.4萬元），甚至為此借高利貸。然而，佐藤遲遲未歸還款項，甚至避不見面，最終引發悲劇。
▲犯嫌高野健一被捕。（圖／翻攝X）
綜合日媒報導，案發當天佐藤正在直播「311漫步山手線」活動，依照觀眾的打賞擲骰子來決定步行距離。她從JR高田馬場站出發一路走進住宅區，卻遭來自栃木縣小山市的高野突然持刀襲擊她，朝其頭頸部與上半身猛刺，直播畫面中伴隨尖叫聲突然一片黑，原本觀看直播粉絲僅百餘人，案發立刻湧入超過6500名觀眾。
高野被以現行犯身份逮捕，他供稱「我跟她（佐藤）有糾紛」。警方調查發現，高野約4年前透過直播平台開始觀看佐藤的影片，隔年以顧客身份到訪佐藤工作的餐廳，之後被佐藤以「沒錢繳手機費」等理由多次借錢。高野供稱，2022年9月至11月間，他分批轉帳給佐藤12次，共計約254萬日圓，由於自己的錢已經沒了，他還向民間放貸業者借貸；然而佐藤一毛錢都沒還，2023年後乾脆避不見面。
うわー、こいつか。— ラーログ/ラーメンマニア【博多のススリスト】 (@ramen_mania1998) March 12, 2025
栃木・小山市の高野健一容疑者（42）
まぁ、かわいくて若い女の子にお金を貢いで、返してもらえなかった悔しさというより憎しみだったのかもしれないが、やっていい事と悪い事はあるよな。
佐藤愛里（最上あい）さん、非がなかったとは言えないが、怖かっただろうな。 pic.twitter.com/6vHWMwNO6c
【最上あいさん 殺人事件】続報— 愚民の先頭をいくFUUTARO (@9oWV9O42UQ16102) March 11, 2025
犯人は、栃木県小山市在住の職業不詳、高野健一容疑者（42）
被害者の「最上あい」さんは東京都多摩市豊ヶ丘の佐藤愛里さん（22）
御冥福をお祈りしますpic.twitter.com/rPnnNuNIJm
高野2023年在栃木縣法院對佐藤提告，法院裁定佐藤需歸還約250萬日圓，但即便如此他仍求償未果，轉向警方協助也沒有下文。時隔一年多，他在網路上看到佐藤預告參與「山手線巡禮直播」，於是興起殺雞，在當天一路透過直播內容確認佐藤的行蹤，最終犯下案行。
調查人員透露，佐藤身上刀傷超過30處，目前法醫仍在驗屍，尚未公布死因。此外，有觀看直播的粉絲回憶，佐藤曾在直播中提及自己有財務問題，並透露，「我曾向某位聽眾借了150萬日圓，但因對方留下的評論很差，所以我用屏蔽功能把他封鎖了」。
警方目前已逮捕高野健一，並以殺人罪嫌進行偵辦。
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