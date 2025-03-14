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《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

記者閔文昱／綜合報導 

YouTube頻道「上班不要看」由呱吉創立，影片題材多元、風格輕鬆詼諧，不過卻在13日正式宣布解散，結束近10年的經營。對此，呱吉也在直播中透露決定結束頻道的3大主因，並指這是他非常艱難的決定，過程中一度低頭啜泣，令同時在線觀看的上萬名網友相當不捨。

呱吉13日晚間在YT開啟「告別年輕」直播，談到為何要結束頻道，他表示先前蔡哥離開後，當時幕前只剩下小歐，加上公司又有各種過去形象的包袱，讓他開始思考這個頻道是否還有存在的必要，不過當時的想法是，「上班不要看是大家的祖厝，如果繼續把爐灶守著，也許總有一天大家會回來吃飯。」

▲「上班不要看」正式解散。（圖／記者翻攝自上班不要看）

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▲「上班不要看」正式解散。（圖／翻攝自YT／上班不要看）

呱吉坦言，在去年上半年時公司還有不錯的成績，但自從他在去年6月對青島東路政治表態後，頻道就受到嚴重打擊，自此急轉直下，原本打算在去年底就結束頻道，不過由於有成員要結婚，又多撐了一個月，甚至還一度想說是上天給的徵兆，告訴自己不能放棄。

「最後一記重拳，是來自上班不要看的財務虧損」，呱吉透露，儘管自己已經掏腰包墊了半年的資金，但到了年底時竟發現公司還有400萬的資金缺口，包括走鐘獎就虧了2、300萬，這一記重拳也讓他知道不能再當作沒聽見，所以最後決定在1月告訴團隊，付完年終獎金、資遣費後，結束公司。

▲呱吉在直播中一度落淚。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

▲呱吉在直播中一度落淚。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

呱吉說，老闆唯一要做的事，就是找到錢，「上班不要看」會結束也是因為他沒讓頻道賺到錢，「如果有任何錯誤的話，失敗就在我身上」，自己太晚面對這個問題，過去2年精神狀況也非常不好，直到過年前的一場會議，他把所有情況告訴成員後，才感覺壓在身上的巨石、煩惱都消失了，未來他和所有成員依然會繼續前進，也請所有粉絲不用太過擔心。

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