【廣編】音波拉提療程掀「高訂」風潮　美國音波極透+全新上市！

▲美國音波極透+擁有專利透視超音波科技，能透視肌膚需求並針對真皮層、筋膜層分層拉提。

圖、文／莫氏醫學美容提供

「為什麼她/他都不會變老?!」還在羨慕韓劇明星的緊緻美顏？醫師提醒，非侵入性的拉提與保養可趁早。25歲起膠原蛋白逐年流失，現代人忙碌、熬夜的工作型態，更加速細紋、淚溝、法令紋、雙下巴的形成。雖然拉提與緊緻需求提升，音電波療程也日趨多元，但彭賢禮皮膚科診所與國際皮膚科診所院長彭賢禮醫師指出，多數民眾砸大錢治療前，往往不清楚如何挑選合適療程，恐降低治療的投資效益。

推出全球第一台醫療音波儀器的領導品牌美國音波Ultherapy®，3/16在台發佈全新機種「Ultherapy PRIME® 美國音波 極透+」。包含獨家專利透視超音波科技DeepSEE® Technology，以5大智能革新技術升級，針對個人不同的肌膚需求，創造專屬個人化、更舒適、高效、持久的「高訂拉提」體驗。

「美國音波 極透+」新機不但受到國內醫美權威醫師一致推崇，也是頂流韓星全智賢與李敏鎬的唯一指定療程。台灣藝人王子邱勝翊今出席新機發佈記者會擔任一日大使，也大方透露，自己一向追求自然，近期被化妝師提醒兩頰與下顎開始有鬆弛跡象後，看到韓國女神全智賢在「美國音波 極透+」代言廣告中完美緊緻的模樣，讓他心動不已，決定獻出自己的音波初體驗！