28歲女網購「水光針」自打　臉爆腫還長硬塊…急送醫開刀

▲劉小姐網購水光針，在家自行施打。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝自大象新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武昌一名28歲的劉小姐（化名）日前網購注射型水光針，並在家自行施打，怎料隔天起床，半邊臉腫到無法正常說話，去醫院檢查才發現，臉上出現不少硬顆粒。武漢第三醫院整形外科醫師季偉表示，馬上透過手術，將臉上的顆粒取出。

據《極目新聞》報導，劉小姐平時是一名自媒體網紅，時常需上鏡，因此格外注意自己的皮膚狀況。她某日在網路上，購買了一套美容水光針注射槍，及配套的透明酸原液，靠著賣家的教學，她開始自己在家打水光針。

劉小姐在打完針的當晚，並未察覺身體有不適，便休息入睡了。隔天醒來，她照鏡子發現，左臉腫了起來，一張嘴就疼痛不已，就連說話時，嘴角也有撕裂的痛感。她趕緊到附近診所打消炎針，打了一週，雖痛感緩解了一些，但她發現，左臉的腫脹還沒有完全消退，於是改到大醫院檢查。

▲醫師提醒，一定要去正規醫院施打。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝自大象新聞）

季醫師表示，透過CT片發現，劉小姐的左臉上有異物，注射的皮膚區域內， 有四五個硬塊， 「打水光針一般就是注射玻尿酸小分子，如果是正規的玻尿酸，可以用藥物進行溶解，但患者這種情況並不適用。」

季醫師坦言，「劉女士之前打的消炎針，並沒有溶解腫塊，由於水光針是網購的，並非正規產品，我想弄清楚成分，也相當困難，只能開刀取出硬塊。」

季偉介紹，注射水光針屬於有創技術，需要無菌操作，在家或美容院打水光針，容易發生感染，此外，網購的水光針原液產品品質參差不齊，如果不合格，原液內的雜質經過注射，會長期留在體內形成硬結，最後只能開刀取出，留下疤痕。

季偉提醒，注射水光針是醫療行為，消費者應該選擇有資格的正規醫院，找專業醫生注射。自行網購注射不僅風險高，一旦出了問題，維護自身的權益也十分困難。