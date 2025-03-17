福斯最熱銷商品「不是汽車」！咖哩香腸年賣850萬根破紀錄

▲福斯汽車最熱銷的商品不是車輛，而是原先提供給員工吃的餐點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

福斯汽車（Volkswagen AG）近年面臨嚴重的財務困境，汽車銷售量持續下滑，成為德國經濟衰退的縮影。2024年福斯汽車的年銷量僅為520萬輛。然而，福斯集團卻意外地在另一個產品領域取得了驚人的成功，自製的「咖哩香腸」（Currywurst）2024年賣出850萬根，數據十分亮眼。

斯集團董事會成員基利安（Gunnar Kilian）透露，福斯去年賣出850萬根咖哩香腸，比2023年多銷出20萬根，創下歷史新高。這個數字不僅遠超過汽車銷量，甚至讓人誤以為福斯是一家被汽車業務耽誤的香腸製造商。

福斯的咖哩香腸最早在1973年推出，最初只是內部員工餐廳為員工準備的餐點。由於大受歡迎，福斯開始對外販售，並專門推出搭配的番茄醬。這款番茄醬去年也賣出了62萬9000瓶。

此外，由於福斯是汽車商，因此咖哩香腸也有「零件編號」，這組編號的數字為「199 398 500 A」，意味著香腸被視為「福斯原裝零件」（Volkswagen Originalteil）。而有了香腸以後，福斯也生產了吃香腸專用的碟子，零件編號數字為「33D 069 602」。至於蕃茄醬的零件編號數字，則是「199 398 500 B」。

事實上，福斯2021年間曾對員工餐廳的菜單進行調整，咖哩香腸從菜單上消失，替代品是健康的蔬食，進而引發員工反彈。時任德國總理的施洛德（Gerhard Schroder）對此事表達關切，更是發文指稱，如果我還是福斯的監事會成員，那麼絕對不會發生這種情況。

而經過了取消風波以後，福斯也出面道歉，並且恢復供應咖哩香腸。沒想到時至今日，這款香腸竟成了福斯的明星商品，令人相當感慨。