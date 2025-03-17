抹茶控把握！7-11限時7天「濃茶拿鐵2杯99元」　配方升級加量

▲7-11推出抹茶新品，CITY CAFE「濃茶拿鐵系列」期間限定「任選2杯99元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準抹茶控愛好，7-11 將推出CITY CAFE濃茶拿鐵系列，新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」、「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，加量50%抹茶粉，3月19日起至4月1日線上線下同步，濃茶拿鐵系列「任選2杯99元」。

7-11看準「茶拿鐵系列」連續5年引領風潮，其中「抹茶」最受喜愛，光本土市場商機就近百億元，今年掌握「厚、乳、濃」三大關鍵字，3月19日起「CITY CAFE濃茶拿鐵系列」，將推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，以濃醇飽滿茶韻，帶來新體驗，預計銷量再成長20%。

今年升級的「福岡八女濃抹茶拿鐵」，嚴選日本八女抹茶，以更濃郁的茶香展現抹茶深厚層次。不僅強化既有抹茶飲品，更首次導入「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，焙茶溫潤茶感與獨特熟成香氣，搭配綿密牛奶，溫潤順口。

▲7-11推出抹茶新品，CITY CAFE濃茶拿鐵系列期間限定「任選2杯99元」。（圖／業者提供）

●茶拿鐵新品優惠

歡慶新品上市，7-ELEVEN串聯線上線下推出優惠，3月19日起至4月1日，全台門市購買CITY CAFE濃茶拿鐵系列任選2杯99元。（原價大杯冰飲75元，中杯熱飲65元）

「OPENPOINT APP行動隨時取」則於3月19日起至3月25日限時7天，推出「新品嚐鮮價，冰熱任選2杯99元」活動，每日限量1萬組，每日每會員限購2組，不僅可自己享用，更可轉贈給朋友，共同感受濃厚茶拿鐵風味。

另外，為掌握春日養身商機，CITY CAFE攜手葡萄王，3月19日至4月8日推出「田七瑪卡王/靈芝王精華飲(擇一)+CITY CAFE中杯美式/拿鐵(擇一)」，限定組合價99元。

▼CITY CAFE攜手葡萄王推優惠組合。（圖／業者提供）

●抹茶甜點新品

同步推薦抹茶甜點新品，7-11與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名，推出「抹茶生巧克力生乳捲」售價59元、「白玉紅豆抹茶奶酪」售價49元，添加日本宇治抹茶粉，茶香濃郁、鮮甜回甘，3月17日至4月1日期間也加入OPEN超值組合餐。

▲7-11推出抹茶甜點新品。（圖／業者提供）

●全家抹茶甜點

全家甜點品牌「minimore」被網友喻為「被便利商店耽誤的甜點店」，近來推出多款抹茶新品，包括「抹茶麻糬泡芙」Q彈泡芙皮內餡滿滿抹茶內餡，濃郁爆餡。還有「抹茶冰心乳酪條」，以麻糬皮包裹抹茶起司條，融合餅乾酥底口感，層次豐富。

「抹茶千層蛋糕」則有濃郁抹茶內餡，加上抹茶蛋皮。還重磅聯名排隊名店「午冬5.TUNG」，推出「抹茶酥頂點心杯」，嚴選八女與小山園抹茶粉製作酥脆餅體，搭配抹茶沾醬，讓人回味無窮。

▲全家甜點品牌「minimore」推出抹茶新品。（圖／業者提供）