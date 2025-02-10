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超商3款全新抹茶飲品！聯名「Kenji健司x辻利茶舗」限時開賣

▲▼萊爾富推出「辻利茶舗系列」聯名抹茶新品。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出「辻利茶舗聯名系列」抹茶新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

抹茶控喝起來！萊爾富Hi café聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出3款期間限定新品，包含辻利抹茶歐蕾、辻利抹茶珍珠歐蕾、抹茶拿鐵咖啡，即日起至3月4日有嚐鮮價59元，最多可省21元。

▲▼萊爾富推出「辻利茶舗系列」聯名抹茶新品。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi café聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出3款期間限定新品。（圖／業者提供）

萊爾富新推「辻利茶舗」系列聯名新品，即日起至3月4日嚐鮮價59元。其中中杯「辻利抹茶歐蕾」單杯原價60元，融合細緻的辻利高品質抹茶粉、香醇牛奶，創造出絲滑、細膩的質感，讓抹茶獨有的茶香完整釋放，是抹茶控不容錯過的經典風味。

喜歡咀嚼系飲品的消費者，可以選擇大杯「辻利抹茶珍珠歐蕾」（單杯原價75元），在濃郁的抹茶歐蕾中加入Q彈有嚼勁的黑糖珍珠，融合抹茶的微苦與黑糖的香甜，讓抹茶、珍珠和牛奶創造出多層次味覺享受。

另一款聯名新品大杯「辻利抹茶拿鐵咖啡」（單杯原價80元），濃郁的抹茶粉搭配香醇的拿鐵咖啡，經典的抹茶草本香氣與咖啡的深沉苦味平衡，是今年立春後必嚐的大人系飲品。

▲▼萊爾富推出「辻利茶舗系列」聯名抹茶新品。（圖／業者提供）

▲「萊爾富淡水台電宿舍店」2月11日下午將舉行外賣優惠。（圖／業者提供）

而迎接元宵節，萊爾富也同步歡慶春節福袋頭獎「台積電股票」第2名幸運兒獎落「萊爾富淡水台電宿舍店」，特別於2月11日下午4點至6點舉辦商品外賣活動，主打「桂冠系列指定湯圓」任選2件8折、3件75折，全台門市即日起至2月28日期間也同步元宵優惠。

▲▼萊爾富推出「辻利茶舗系列」聯名抹茶新品。（圖／業者提供）

▲指定湯圓優惠。（圖／業者提供）

●全家、7-11 元宵優惠

全家迎接元宵節，即日起至3月4日推出「湯圓2件8折、3件75折」，品項包含芝麻湯圓、桂冠流沙湯圓、阿華田包餡小湯圓等，共計14款口味，甜鹹交織豐富味蕾。

▲全家元宵湯圓優惠。

7-ELEVEN在元宵期間，也推出多款湯品及湯圓優惠，獨家販售鮮芋仙紅豆芋泥湯圓、鮮芋仙紫米地瓜湯圓，還有可愛肖像包裝的「桂冠焦糖布丁湯圓」或「桂冠紫糯米芋泥湯圓」，即日起至2月18日湯圓全品項「兩件88折、3件75折」。

▲7-11元宵節多款湯圓優惠。（圖／業者提供）

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