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石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣　整顆布丁泡芙夯

▲▼7-11推出新品。（圖／業者提供）

▲石二鍋店內的「冬瓜檸檬飲」在超商也能喝到。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

石二鍋店內的「冬瓜檸檬飲」長期受到喜愛，被網友喻為是「被火鍋店耽誤的飲料店」，如今人氣飲料在超商也買得到！7-11獨家推出聯名「石二鍋冬瓜檸檬飲」，同時也有多款甜點、飲料新品限定上架，包括「整顆布丁泡芙」夾入整顆超ㄉㄨㄞ焦糖布丁成為話題，還有「奶酒泡芙」也是甜點控嚐鮮新品。

▲▼7-11推出新品。（圖／業者提供）

▲「檸檬冬瓜飲」搬到超商。（圖／業者提供）

●7-11話題新品

7-ELEVEN近來推出多款話題新品，限定在7-11開賣，讓喜歡嚐鮮的消費者有更多選擇。飲料包括超人氣「石二鍋冬瓜檸檬飲」，特別與火鍋店石二鍋聯名，將店內超夯的「檸檬冬瓜飲」搬到超商，使用精選熬煮冬瓜搭配台灣在地檸檬原汁，微酸口感甜而不膩，無咖啡因，原價35元，即日起至2月18日特價29元，兩瓶55元。

▲▼7-11推出新品。（圖／業者提供）

▲新品飲料還有「立頓焦糖海鹽奶茶」。（圖／業者提供）

新品飲料還有「立頓焦糖海鹽奶茶」，大人風味焦糖感加上優雅香氣，以紐西蘭乳源搭配立頓錫蘭紅茶，口感厚實滑順，售價38元，即日起至2月18日嚐鮮價35元，兩件59元。

▲▼7-11推出新品。（圖／業者提供）

▲整顆布丁泡芙、昂舒巴黎新品「提拉米蘇」吸引甜點控嚐鮮。（圖／業者提供）

全新甜點也有看頭，其中「整顆布丁泡芙」使用高溫烘烤蛋香薄皮泡芙，直接夾入整顆焦糖香氣超ㄉㄨㄞ布丁，使用歐洲鮮奶油加入香草籽，口感滑順，售價49元。

▲▼7-11推出新品。（圖／業者提供）

▲「整顆布丁泡芙」直接夾入整顆焦糖香氣超ㄉㄨㄞ布丁。（圖／業者提供）

昂舒巴黎品牌也推出泡芙新口味，「愛爾蘭奶酒泡芙」內餡使用貝禮詩奶酒調製，尾韻帶酒香，外殼披覆白巧克力與奶酒內餡，成為冬季限定話題甜點，售價59元。即日起至3月4日買LADEARS、昂舒巴黎品牌甜點，搭配CITY PRIMA小杯，優惠價99元。

昂舒巴黎另一款新品「提拉米蘇」則是義大利原裝進口，上市1天就讓許多提拉米蘇控直說「好吃」， 蛋糕浸泡咖啡酒，搭配馬斯卡彭乳酪，表層撒上濃郁可可粉，風味富有層次，售價79元。

●全家草莓甜點、霜淇淋

全家便利商店Fami!ce霜淇淋攜手日本知名甜點品牌「FUJIYA不二家」，推出療癒「煉乳牛奶」口味霜淇淋，一口咬下就能感受到滿滿的奶香味，如今還推出「草莓牛奶」口味，可搭配成為「草莓煉乳霜淇淋」，酸甜適中的口感，可說是冬季經典組合。

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合。（圖／記者林育綾攝）

1月25日至2月2日期間，全家加碼推出會員限定優惠，Fami!ce霜淇淋（包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）享「第二件5元」。

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家同步推出近40款限定草莓季商品。（圖／記者林育綾攝）

全家同步推出近40款限定草莓季商品，網羅全台伴手禮名店、網路團購熱銷草莓甜點，包括耘菓「草莓鐵盒蛋糕」、根號拾的「草莓香緹波士頓派」。拿破崙先生的「草莓布丁杯杯」、大王千金的「紅豆草莓大福」、亞尼克的「草莓雪天使生乳捲」等多款草莓甜點。

▲▼全家草莓商品。（圖／業者提供）

▲▼耘菓「草莓鐵盒蛋糕」、拿破崙先生的「草莓布丁杯杯」。（圖／業者提供）

▲▼全家草莓商品。（圖／業者提供）

此外，深受網友好評的全家minimore「草莓大福」及「草莓泡芙」也再次回歸，「草莓大福」包入整顆新鮮草莓，搭配Q軟大福皮與紅豆餡，一口咬下草莓香氣在嘴中散發，售價42元；「草莓泡芙」以黑色泡芙皮搭配草莓卡士達鮮奶油，豪邁夾入整顆新鮮草莓，草莓控可把握這波。

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲多達40款草莓甜點，草莓控可把握。（圖／記者林育綾攝）

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超商新品石二鍋冬瓜檸檬

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