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賴清德宣示跨越太平洋　台灣產業除「西進南向」也要「東拓」

▲▼總統賴清德出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日出席玉山論壇開幕式時表示，台灣的產業，將從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲及全球各地，達到「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。

賴清德表示，他代表所有台灣人民，歡迎來自世界各國的好朋友共聚一堂，展現對和平穩定的台灣及自由開放的印太地區的支持。他說，玉山論壇不僅是「新南向政策」的重要平台，更在過去八年，累計來自台灣及全球28國，超過3,600位人士與會，加深了台灣和世界各國的連結。
 
賴清德指出，如今新南向政策，在經貿合作、人才交流、資源共享，以及區域鏈結上，都取得了豐碩的成果。未來，玉山論壇將會肩負起傳承與轉型的重大使命，除了把過往累積的共識，轉化為與區域國家緊密合作的行動方案，更要和世界的友好夥伴，推進共榮合作的執行計畫。我們期待，實現「從台灣放眼新世界，在新世界看見台灣」。
 
賴清德表示，迎向全面智慧化的時代，本屆玉山論壇的政府場次，特別設定智慧醫療、智慧運輸，以及晶片供應鏈韌性等議題，這也代表台灣要與各國攜手合作，面對新時代的挑戰。
 
賴清德強調，現在的台灣，不只有國際社會肯定的民主成就，也具有半導體等科技產業，讓台灣在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中，能夠發揮關鍵作用。
 
他說，台灣將在半導體矽島的基礎上，加速促成AI產業創新、產業AI應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」；並落實在發展量子科技及精準醫療等前瞻科技領域，打造具有高度競爭力與創新力的產業生態系。
 
賴清德表示，政府也會發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型和淨零轉型的雙軸力量，協助中小企業升級轉型。他說，台灣的產業，將從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲及全球各地，達到「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。
 
賴清德指出，台灣會持續走向世界，也歡迎世界走進台灣。希望透過國際合作，一起打造更具包容性、強韌與繁榮的印太區域，共同守護我們堅信的民主、自由、和平價值。他說，台灣會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。
 
最後，賴清德表示，玉山是台灣最高峰，象徵我們堅韌不拔的精神；面對全球轉型、變動的關鍵時刻，透過玉山論壇，除了分享經驗，更要為彼此國家的交流合作，奠定更穩固的基礎，共創區域的穩定及全球的繁榮。

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