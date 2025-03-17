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智庫：台灣是中國造船買家　呼籲抵制北京「軍民融合戰略」

▲▼全球超七成造船訂單被中國拿下。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲華府智庫點出中國造船業的影響力。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日發布報告，點名台灣是中國造船業的主要客戶之一，不僅助長中國海軍現代化，還可能對台灣自身安全構成威脅。

CSIS「造船戰爭：對抗中國軍民兩用的造船帝國」揭露中國造船業背後的軍民融合現象，其中外國買家的高度需求，已成推動該產業的重要動力，而這些船廠不僅建造商用船隻，還涉足軍事計畫。

中國主要造船廠之中，高達75%產品流向日本、韓國、新加坡、台灣等美國盟友與合作夥伴，但這些國家與企業的下單行為，等於變相為中國海軍核心機構輸送數十億美元資金，間接支持解放軍發展。

報告特別點名台灣的「長榮海運公司」，其現役船隊之中高達15%在「1級」造船廠建造，仍有更多訂單在生產中，而長榮海運標誌性的綠色貨輪，竟與中國最新航母「福建號」在同一船廠建造，象徵意義格外敏感。

報告指出，所謂「1級」指以生產中國海軍軍艦聞名的中國船舶工業集團公司（中船集團） 旗下造船廠。「2級」則是中船集團擁有的造船廠，雖主要生產商用船隻，但與軍事計畫及人員保持密切聯繫。

中國造船廠憑藉低成本與高效率的優勢，成為許多國際企業的首選，但這些造船廠也正是解放軍軍艦的建造基地，即便軍用與商業生產不在同地點，許多軍工與民用船廠依然共享資源，使得軍民技術轉移更加順暢。

報告呼籲，各國應該在「節省成本」與「助長中國海軍發展」之間謹慎權衡風險，尤其對台灣而言，解放軍的軍事現代化帶來的直接威脅最大，更應該審慎評估企業與中國造船業的合作關係。

美國政府也應該將此議題納入更廣泛的戰略框架，與盟友和合作夥伴聯手，至少與其他國家協調技術限制，確保關鍵軍民兩用技術，不會直接助長中國海軍實力。

 
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