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大陸 大陸焦點 特派現場

「做實軍事準備」敲警鐘！　解放軍林向陽談「武統」上陸熱搜

▲▼ 林向陽、宋濤 。（圖／翻攝央視、人民日報）

▲ 林向陽右二，與右一大陸國台辦主任宋濤一同出席發言 。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸於14日舉行《反分裂國家法》實施20週年座談會在京舉行，解放軍東部戰區司令員林向陽出席並發表並發言今（17）日衝上百度熱搜榜，同時大陸相關評論、自媒體博主出現不少「武統論」文章，針對林向陽指出，「做實軍事準備這一手」這句話，被擴大解讀是對台軍事準備的階段性總結，對未來行動的宣示，為「台獨」敲響警鐘，解放軍準備時刻備戰。

《反分裂國家法》實施20周年座談會14日上午10點在北京人民大會堂東大廳舉行。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際出席並講話。全國人大副委員李鴻忠主持。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅，全國政協副主席、中央統戰部長石泰峰，全國人大副委員李鴻忠，中共二十屆中央書記處書記、公安部部長王小洪，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立等人出席。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽，台胞代表黃清賢在座談會上發言。其他出席人員有中央黨政軍群有關部門和北京市有關人員，有關民主黨派中央負責人，以及專家學者代表等參加座談會。

▲▼ 林向陽、宋濤 。（圖／翻攝央視、人民日報）

▲人民日報釋出林向陽發言全文。（圖／翻攝人民日報）

隔天15日《人民日報》1第5版刊發了座談會發言摘編《全面實施<反分裂國家法> 為實現祖國完全統一而不懈奮鬥》。現將東部戰區司令員林向陽的發言首先指出，《反分裂國家法》實施20年來，解放軍不斷加強實戰化練兵備戰，持續開展常態化繞島巡航，周密組織「聯合利劍」系列演習，「有力震懾『台獨』分裂勢力，有效穩控了台海局勢，堅定捍衛了國家主權和領土完整。」

林向陽稱，《反分裂國家法》是高懸在「台獨」頭頂的一把利劍，是維護台海和平穩定的重要基石，在遏阻「台獨」分裂、推進祖國完全統一進程中發揮了重要作用。

林向陽進一步指出，解放軍實現建軍一百年奮鬥目標，大力深化國防和軍隊改革，加快推進現代化建設步伐，全面加強實戰化聯合演訓，一大批大國重器相繼列裝，打贏信息化智能化戰爭的能力顯著提升，足以應對「台獨」分裂和外部干涉帶來的一切威脅和挑戰。

最後，林向陽指出，「如果『台獨』分裂分子一意孤行甚至鋌而走險，如果外部勢力執意製造兩岸關係緊張動蕩，人民軍隊將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，予以強力遏阻懲戒。保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備，做足做實軍事準備這一手。」

▼林向陽「武統論」持續發酵，今登百度熱搜。（圖／翻攝百度）

▲▼ 解放軍、林向陽 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 林向陽、宋濤 。（圖／翻攝央視、人民日報）

▲ 解放軍東部戰區司令員林向陽。（圖／翻攝央視）

《反分裂國家法》實施20週年座談會結束後，林向陽上述發言於15日曝光後，連續兩日發酵，於今17日衝上把度熱搜第一名，許多大陸主流媒體、相關時事評論、軍事自媒體博主等，陸續出現各種「武統論」文章，以及痛批如何打擊「台獨」等激烈分析。

多數陸媒解讀，林向陽首先強調以「法律與武力」相結合的反「獨」手段，提及「外部勢力執意製造兩岸緊張動蕩」，則是「劍指」美台關係，大陸將外部干涉視為台海風險的核心變量，提升軍事能力確保戰略主動權。

尤其，林向陽指出「做實軍事準備這一手」這句話，也被陸媒解讀是為「台獨」敲響警鐘，解放軍準備時刻備戰，也是對台軍事準備的階段性總結，對未來行動的宣示。

根據少數現有資料顯示，林向陽，男，漢族，1964年10月出生，福建福清人，中共黨員，上將軍銜。現任第二十屆中央委員，中國人民解放軍東部戰區司令員。

曾任中國人民解放軍陸軍第31集團軍副軍長，陸軍第47集團軍軍長，中部戰區陸軍第82集團軍軍長，陸軍第72集團軍軍長。2015年在紀念抗戰勝利70週年閱兵，林向陽擔任夜襲陽明堡「戰鬥模範連」英模部隊領隊2019年10月1日，林向陽擔任國慶七十週年大閱兵陸軍方隊領隊。

▲▼ 中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀、林向陽、董軍 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀，林向陽第二排右二 。（圖／翻攝 新華社）

2021年9月6日，中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀，當時林向陽是其中一員，包括大陸現任國防部長。

根據釋出名單晉升上將軍銜軍官有西部戰區司令員汪海江、中部戰區司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求、國防大學校長許學強。當時出席中央軍委委員除了已退休聯合參謀部參謀長李作成，張升民是現任二十屆中央委員，中共中央軍事委員會委員。其餘魏鳳和開除黨籍，終止二十大代表資格，苗華也因涉貪瀆案遭撤職。

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