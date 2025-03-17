台灣民意基金會民調／大罷免57.9%不贊成　42.6%可能投入二階連署

▲罷免案持續推進，不少藍委的罷免案都通過第一階段。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總召柯建銘今年初喊出大罷免至今，中選會已通過35位立委第一階段罷免案。台灣民意基金會17日公布最新民調發現，贊同的民眾僅32.6%，不贊成的達57.8%；而當被問到二階連署是否投入時，儘管表態不可能的同樣過半數，卻有42.6%可能參與。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，各選區二階罷免連署通過可能性正節節升高。

根據民調，當被問到贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席立委的主張？結果發現，19.6%非常贊成，13%還算贊成，23.3%不太贊成，34.6%一點也不贊成，7.1%沒意見，2.4%不知道、拒答。整體來看，不贊成的人比贊成的人多 25.3個百分點，且全體公民中，兩成強烈贊成，三成五強烈不贊成。

游盈隆指出，從數據來看，台灣主流民意雖不贊成「大罷免」，但贊成「大罷免」的人數不算少，大大提高二階罷免成案的可能性。

另民調也問到，作為罷免案選區的選民，您可不可能參與第二階段連署？結果發現，25.8%非常可能，16.8%還算可能，18.9%不太可能，34%一點也不可能，3.3%沒意見，1.2%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三可能參與二階罷免連署，五成三不可能。

游盈隆說，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，各選區二階罷免連署通過可能性正節節升高，儘管表示不會參與二階罷免連署的公民仍明顯過半數。值得注意的是，主要政黨近期已發動或預備發動全國性大型群眾宣講，很可能讓已經悄悄點燃的大罷免野火全境爆發，對台灣民主將構成難以預測的傷害，後果堪憂。

進一步交叉分析，從政黨傾向來看，民進黨支持者，七成九可能，一成八不可能；國民黨支持者，一成一可能，八成六不可能；民眾黨支持者，二成一可能，七成六不可能；中性選民，二成三可能，六成八不可能。由此可見，民進黨支持者有高度可能參與二階罷免連署，而在野黨與中性選民基本上興緻缺缺。

而從六都16 縣市角度看，除台南市之外，其他五都 16 縣市都呈現多數人不參與二階罷免連署。具體地講，台北市，四成六可能，四成八不可能；新北市，四成三可能，五成三不可能；桃園市，四成五可能，五成二不可能；台中市，四成二可能，五成六不可能；台南市，四成六可能，四成五不可能；高雄市，四成五可能，五成不可能；其他 16 縣市平均，三成九可能，五成七不可能。

該民調訪問期間是 2025 年 3 月 10-12 日共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 755 人，手機 324人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。