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台灣民意基金會民調／大罷免57.9%不贊成　42.6%可能投入二階連署

▲▼全台罷免團體將於2/10（ㄧ）由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第一波連署書兩點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免案持續推進，不少藍委的罷免案都通過第一階段。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總召柯建銘今年初喊出大罷免至今，中選會已通過35位立委第一階段罷免案。台灣民意基金會17日公布最新民調發現，贊同的民眾僅32.6%，不贊成的達57.8%；而當被問到二階連署是否投入時，儘管表態不可能的同樣過半數，卻有42.6%可能參與。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，各選區二階罷免連署通過可能性正節節升高。

根據民調，當被問到贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席立委的主張？結果發現，19.6%非常贊成，13%還算贊成，23.3%不太贊成，34.6%一點也不贊成，7.1%沒意見，2.4%不知道、拒答。整體來看，不贊成的人比贊成的人多 25.3個百分點，且全體公民中，兩成強烈贊成，三成五強烈不贊成。

游盈隆指出，從數據來看，台灣主流民意雖不贊成「大罷免」，但贊成「大罷免」的人數不算少，大大提高二階罷免成案的可能性。

另民調也問到，作為罷免案選區的選民，您可不可能參與第二階段連署？結果發現，25.8%非常可能，16.8%還算可能，18.9%不太可能，34%一點也不可能，3.3%沒意見，1.2%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三可能參與二階罷免連署，五成三不可能。

游盈隆說，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，各選區二階罷免連署通過可能性正節節升高，儘管表示不會參與二階罷免連署的公民仍明顯過半數。值得注意的是，主要政黨近期已發動或預備發動全國性大型群眾宣講，很可能讓已經悄悄點燃的大罷免野火全境爆發，對台灣民主將構成難以預測的傷害，後果堪憂。

進一步交叉分析，從政黨傾向來看，民進黨支持者，七成九可能，一成八不可能；國民黨支持者，一成一可能，八成六不可能；民眾黨支持者，二成一可能，七成六不可能；中性選民，二成三可能，六成八不可能。由此可見，民進黨支持者有高度可能參與二階罷免連署，而在野黨與中性選民基本上興緻缺缺。

而從六都16 縣市角度看，除台南市之外，其他五都 16 縣市都呈現多數人不參與二階罷免連署。具體地講，台北市，四成六可能，四成八不可能；新北市，四成三可能，五成三不可能；桃園市，四成五可能，五成二不可能；台中市，四成二可能，五成六不可能；台南市，四成六可能，四成五不可能；高雄市，四成五可能，五成不可能；其他 16 縣市平均，三成九可能，五成七不可能。

該民調訪問期間是 2025 年 3 月 10-12 日共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 755 人，手機 324人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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