不滿G7要求棄核！北韓外務省震怒開嗆：美國才該先放棄核武

▲北韓最高領導人金正恩監督巡弋飛彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

七大工業國組織（G7）於當地時間14日在加拿大魁北克省召開外長會議，並在會後發表聯合宣言，要求北韓（朝鮮）應該放棄核武、彈道飛彈等大規模殺傷性武器。對此，北韓外務省不滿開嗆，強調除了會不斷提升核武的質與量，還表示G7在要求別人放棄核武之前，應該先要求自己。

根據北韓官媒《朝中社》今（17）日報導，北韓外務省發言人昨（16）日針對G7外長會談聯合聲明發表談話，將國際社會對於北韓的棄核要求是一場「政治挑釁」，強調未來北韓將持續更新、強化核武的質與量，「對於我國（北韓）主權與內政的干涉侵害行為，絕對不會繼續容忍！」

北韓外務省在談話中表示，「對於（國際社會）將身為主權國家的我國持有具正義性質的戰爭遏制力視為問題，我國深深表達擔憂。那些喊著『核共享』、『核武延伸嚇阻』，並以此為名義非法惡意挑動核武傳播行為的國家們，就是你們這群G7成員國！」

北韓外務省開嗆，「這群G7國家，嘴巴上喊著『非核化』、『棄核』之前，應該必須先徹底放棄自身過時的核武霸權慾望！無論國際社會認證與否，我國（北韓）身為擁核國的地位絕對不會改變。」

北韓外務省指出，「我國（北韓）的核武將會持續永存，作為維護國家主權與領土完整、守護根本利益、防止朝鮮半島（韓半島）與東北亞爆發戰爭、保障全球戰略穩定的正義威力手段。未來將依據憲法與其他國內法，視外界核武威脅的變化，持續更新並強化核武的質與量。」