「154kg養母」直接坐身上教訓　10歲男童被壓死！法院判6年

▲美國印第安納州一名體重重達154公斤的女子葳爾森，涉嫌壓死年僅10歲的養子，經法院審理判決，依違反「輕率過失殺人罪」判處6年有期徒刑。（圖／翻攝自臉書）

文／CTWANT

美國印第安納州發生一起意外悲劇，一名體重飆破百公斤的48歲女子，遭控壓死年僅10歲的養子，經法院審理判決，依違反「輕率過失殺人罪」判處6年有期徒刑。

綜合《愛爾蘭鏡報》、美國福斯新聞（Fox News）等外媒報導，該起事件發生於去（2024）年4月25日，印第安納州警方接獲報案，指一名10歲男童在家中失去生命跡象，警方趕抵現場將他緊急送醫，經搶命2天後，男童史蒂文森（Dakota Levi Stevens）仍不幸逝世。

警方調查發現，事發當天重達154公斤的48歲養母葳爾森（Jennifer Lee Wilson）曾壓在男童身上長達5分鐘，導致史蒂文森的器官、軟組織受損，肝臟及肺部出血，最終「機械性窒息」（mechanical asphyxia）死亡。

對此，葳爾森向供稱，當時養子離家出走後，被鄰居發現後帶了回來，但孩子仍不聽管教堅決要外出，因此才試圖抓住他，並將其撲倒在地，不久後她便發現養子一動也不動，隨即起身查看，怎料竟驚見孩子已雙眼上吊、翻白眼，嚇得她趕緊報警請求救護。

鄰居透露，男童生前曾跑到他的家中求助，控訴遭到養父母毆打，請求他能收養自己，不過孩子隨即就被葳爾森接回去了。今年1月，法院判決結果出爐，將葳爾森依違反「輕率過失殺人罪」（reckless homicide），判處6年徒刑、緩刑1年。

延伸閱讀

▸ 愛女大S才下葬…S媽突開砲 40字怒揭「她被凌虐10年」：人死了又換樣

▸ 人妻意外懷第3胎…「5週忍痛流產」怨先生不結紮 網揭1關鍵不挺

▸ 原始連結