無條件免運！Coupang酷澎推火箭速配「WOW會員」新方案　90天免費試用

▲Coupang酷澎推出火箭速配「WOW會員」方案，獨享無限制次數的快速免費配送，現在新會員加入享90天免費試用！（圖／品牌提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣越來越多人加入網購行列，並且重視運費優惠和配送速度，各業者絞盡腦汁吸引消費者，促銷活動頻繁，免運費是常見的招數之一，只是大多仍設有消費金額或指定商品等門檻限制。為此，美國財星200強的科技公司Coupang酷澎宣布，即日起正式在台灣推出火箭速配「WOW會員」，提供真正無條件的免運服務，不分品項、不限金額，即使只買一件商品，運費也是0元，藉此全方位提升購物體驗。

為吸引消費者，Coupang酷澎推出全新「WOW會員」方案，主打無限制次數的快速免費配送，會員可享有三大專屬權益「真正無條件免運、30天鑑賞期、限時免費體驗」，只買一件火箭速配商品也有免運之外，火箭速配商品皆享有30天內免費退貨，目前會員可免費試用90天，期間內無需支付月費，試用期結束後，WOW會員每月月費為59元，若非WOW會員，則需滿490元才有免運，一般單筆運費為60元。

▲下載Coupang酷澎App後，先成為一般會員，即可轉換為WOW會員。

Coupang酷澎台灣董事長許展嘉表示：「最近，我和一些朋友、同事聊到WOW會員，他們都說這真的改變了他們的購物方式。以前，大家經常為了湊免運而被迫等待或是加買不一定需要的東西，WOW會員讓大家可以更輕鬆地購物，享受更即時、更便利的購物，這才是真正無壓力的消費方式！」

新會員加入享90天免費試用，立即體驗WOW會員獨享的快速加無條件免運，隨時隨地，想到就買到，享受更自由的購物體驗，配送速度也是Coupang酷澎的一大優勢，今天訂最快明天到，此外也提供全天候24小時真人客服，無論是透過線上客服或電話，都能隨時獲得即時協助。

Coupang酷澎深耕台灣市場，此次推出火箭速配「WOW會員」無條件免運服務，除了為消費者帶來創新體驗，同時也挑戰了台灣既有零售格局，其他平台是否跟進推出類似方案，將成為市場關注焦點。