「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

▲網購小熊擺件放民宿竟挨告。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸河南省開封市一名潘姓男子近日開了一家民宿，因為前台有個位置比較空，於是花了3000多元在網路上買了一個小熊當擺件，沒想到卻收到法院傳票，遭索賠人民幣3.8萬元（約新台幣17萬元）。原告公司表示，「擺在經營場所侵犯了我們展覽權」，小熊擺件其外觀設計專利權，民宿老闆未經授權擅自使用，「接受3、4千塊和解的話可以撤訴」。

《新聞晨報》報導，河南開封民宿老闆潘先生近日反映，自己在網上花3380元買了一個小熊裝飾，沒想到卻收到法院傳票，稱其未獲得授權和許可以盈利為目的擺放了該小熊，要求賠償3.8萬。潘男傻眼表示，「看著好看才買的，只是當作擺件，結果法院傳票都過來了，感覺自己很冤枉，應該告商家，而不是我們消費者啊？」

對此，原告委托人表示，商家是未經授權的，目前起訴的名單裡也包含商家，但潘先生把擺件放在經營場所，侵犯了展覽權，如果願意賠償和解，可以考慮撤訴。出售該小熊的商家則回應，「東西和素材我們也是網上找的，不知道有外觀專利，建議消費者和原告談談，我們到時候出一點（錢）」。

網購平台客服說，直接在店鋪買的商品，侵權也不應該是買家侵權，這種情況會請專家來處理，對於商家出售的假冒商品，經過核實會進行扣分，甚至會清退店鋪。律師杜國潤說明，根據大陸著作權法的相關規定，沒有經過權利人許可，以展覽宣傳等方式使用其作品，構成展覽權的侵權。

律師解釋，相關侵權行為是否構成實質性相似，須就持續時間、過錯情節等因素進行綜合判定，在本次事件當中，店方因未得到權利人許可，就進行製作和售賣構成侵權，但求助人本身如果並不知情，結合被侵權的產品，也並非知名IP類產品，律應當減輕求助人的侵權責任，或者不應該判定求助人為侵權。

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