　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

網購小熊擺件放民宿竟挨告！老闆遭「求償17萬」理由曝光　律師說話了

▲網購小熊擺件放民宿竟挨告。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸河南省開封市一名潘姓男子近日開了一家民宿，因為前台有個位置比較空，於是花了3000多元在網路上買了一個小熊當擺件，沒想到卻收到法院傳票，遭索賠人民幣3.8萬元（約新台幣17萬元）。原告公司表示，「擺在經營場所侵犯了我們展覽權」，小熊擺件其外觀設計專利權，民宿老闆未經授權擅自使用，「接受3、4千塊和解的話可以撤訴」。

《新聞晨報》報導，河南開封民宿老闆潘先生近日反映，自己在網上花3380元買了一個小熊裝飾，沒想到卻收到法院傳票，稱其未獲得授權和許可以盈利為目的擺放了該小熊，要求賠償3.8萬。潘男傻眼表示，「看著好看才買的，只是當作擺件，結果法院傳票都過來了，感覺自己很冤枉，應該告商家，而不是我們消費者啊？」

對此，原告委托人表示，商家是未經授權的，目前起訴的名單裡也包含商家，但潘先生把擺件放在經營場所，侵犯了展覽權，如果願意賠償和解，可以考慮撤訴。出售該小熊的商家則回應，「東西和素材我們也是網上找的，不知道有外觀專利，建議消費者和原告談談，我們到時候出一點（錢）」。

網購平台客服說，直接在店鋪買的商品，侵權也不應該是買家侵權，這種情況會請專家來處理，對於商家出售的假冒商品，經過核實會進行扣分，甚至會清退店鋪。律師杜國潤說明，根據大陸著作權法的相關規定，沒有經過權利人許可，以展覽宣傳等方式使用其作品，構成展覽權的侵權。

律師解釋，相關侵權行為是否構成實質性相似，須就持續時間、過錯情節等因素進行綜合判定，在本次事件當中，店方因未得到權利人許可，就進行製作和售賣構成侵權，但求助人本身如果並不知情，結合被侵權的產品，也並非知名IP類產品，律應當減輕求助人的侵權責任，或者不應該判定求助人為侵權。

延伸閱讀
未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起掂量「1秒變形」慘了　法院這樣判
雲云科技爆兇殺案　官方急關臉書！網衝IG留言：殺人還發聲明真諷刺
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解
李唯楓祕密結婚！　富家女老婆曝光
快訊／柯文哲8：53抵達奔喪！面無表情「無戒具」穿藍黑外套

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

吃海底撈突站上桌子「朝鍋裡撒尿」！陸2少年下場慘了

CEO毒殺董事長！海外買「上百毒藥」當益生菌　他送醫10天慘死

大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

陸軍費8.2兆元　將用於構建新型軍兵種、加強實戰化訓練

兩岸關注哪吒、DeepSeek　陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

北京小學將開「AI課程」　廣招老師組「AI教育講師團」

「台灣好、大陸不好騙多久？」　陳雲英：台灣怕開放「戳破」謊言

「台灣青年不是被嚇大」　陳雲英：「封殺」陸高校小心被反噬　

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

吃海底撈突站上桌子「朝鍋裡撒尿」！陸2少年下場慘了

CEO毒殺董事長！海外買「上百毒藥」當益生菌　他送醫10天慘死

大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

陸軍費8.2兆元　將用於構建新型軍兵種、加強實戰化訓練

兩岸關注哪吒、DeepSeek　陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

北京小學將開「AI課程」　廣招老師組「AI教育講師團」

「台灣好、大陸不好騙多久？」　陳雲英：台灣怕開放「戳破」謊言

「台灣青年不是被嚇大」　陳雲英：「封殺」陸高校小心被反噬　

戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

蔡依珊突PO左眼傷腫照！慘遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷了

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

道奇再傳傷情！潛力中繼投手右肩手術本季報銷

星巴克3／10起「連兩天第二杯半價」　大杯以上即享優惠

日綜藝天王病倒停工！公司認「身體出狀況」…主持搭檔涉性侵消失

活氧科技＋高溫洗滌＋活氧槽潔淨！防堵流感季「BOSCH洗衣機」讓病毒無所遁形

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

大陸熱門新聞

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

吃海底撈朝鍋裡撒尿！2少年下場慘了

兩岸觀光卡關　陳雲英：台灣怕開放戳破謊言

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

大疆強制「9點下班」　派人巡大樓「趕員工回家」

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

青年失業率壓不住　陸將推新一輪就業政策

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

反擊！陸對加拿大菜子油加徵100%關稅

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查了

更多熱門

相關新聞

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「沒想到啊，拆一次快遞險些把眼睛弄瞎了！張醫生，我又來取異物了。」大陸浙江省寧波市一名42歲的夏先生（化姓）捂著紅腫的右眼，再次找到奉化區中醫醫院眼科的張瑩斌醫生。夏男是張瑩斌的老患者，短短10個月間就醫取了9次眼內異物，每次都能從眼中取出透明細刺樣的玻璃纖維。

即／羈押52天！尹錫悅最快今下午獲釋

即／羈押52天！尹錫悅最快今下午獲釋

帶國中少女開房間　阿兵哥賠百萬換緩刑

帶國中少女開房間　阿兵哥賠百萬換緩刑

韓款包包標錯價「下殺1折」　她狂下單30個

韓款包包標錯價「下殺1折」　她狂下單30個

台中男推倒老母致死判刑4年6月

台中男推倒老母致死判刑4年6月

關鍵字：

民宿小熊擺件侵權法院網購

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面