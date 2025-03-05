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爸超商買一堆高梁！他質問反被嗆「是投資」　內行曝：價差10倍

▲▼過年,年節採買,辦年貨,春節,農曆新年,金門高粱酒,春節配售專用酒,烈酒,白酒。（圖／記者李毓康攝）

▲金門高粱是台灣知名的烈酒，受到不少民眾喜愛。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

高粱酒是金門的名酒，尤其是陳高更讓收藏家和愛酒之人趨之若鶩。有網友分享，爸爸在網路上一次訂購了多瓶高梁酒，讓他相當不解，結果詢問後爸爸竟稱「這是投資」，還表示有些特殊款過幾年價格能翻到3、4倍，讓他震驚「真的可以賺這麼多？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，他近日到小七幫爸爸領了好幾瓶當初在網路上訂的高梁，起初無法理解買這麼多瓶「是要喝到什麼時候？」結果回家質問爸爸後，爸爸直接回「你傻傻的這個是投資！」

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原PO透露，爸爸稱高粱放了不會賠錢，放個5、6年價格就翻倍，甚至有些特殊款翻到3、4倍都有可能，讓他聽了相當震驚，好奇求問「真的可以賺這麼多？這種東西不是超商就有一堆了？看來需要找我媽求證一下有沒有收到錢了」。

▲原PO透露，爸爸買了一堆高粱放在家「投資」。（圖／翻攝自Facebook／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲原PO透露，爸爸買了一堆高粱放在家「投資」。（圖／翻攝自Facebook／7-11全家 各超商新品資訊共享）

貼文一出，有內行人也出面證實，「有些高粱是特殊風味的很值錢，有些就算是一般款的高粱在陳放十幾二十年後出現特殊風味，像是煙燻、泡泡糖、人參等 價格是可以差10倍以上的」、「至少放著不會變成白紙」、「一年大概增值50塊，10趴報酬率」、「還真的不會虧，大不了自己喝掉」。

不過也有網友質疑，「當初人蔘風味的的確漲了不少，現在煙燻風味就不知道了」、「你爸都沒算到儲藏成本吼」、「不要想太多，才這幾瓶」、「高粱這麼保值嗎」、「買高粱當投資不是不行，但是家裡也要有良好的保存環境，不然酒的風味搞不好變得更差」。

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