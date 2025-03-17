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年度超殺行動保健優惠回來了！折扣太甜　內行人手刀衝賣場囤貨

好市多,挺立,挺立UCII,美式賣場,保健食品（圖／資料照）

▲人氣行動保健食品年度超殺優惠活動強勢回歸！（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

春天來了，大地回春，你的活力也該跟著甦醒了！不管去踏青、爬山，或是走訪各地景點、吃遍美食，除了規畫行程，也別忘了為行動力做好準備。內行人補貨清單一定指名的人氣行動保健食品，每年一度超殺的優惠活動強勢回歸，立刻在網路社團炸鍋掀起熱烈討論，因為只有到指定賣場才能買到，資深會員們收到消息後，再忙也要抽出時間去搶購，趁著甜甜價格一次囤好囤滿，天天保養、天天活力滿滿，為關鍵行動力加分。

隨著年齡增長和生活型態改變等因素影響，您是否感受到靈活力大不如前？據衛福部統計，約每5人中就有一人有提升行動力需求1。行動力保養不只是強健骨骼肌肉，更需提升靈活度，除了傳統的補鈣方法，近年來，UCII®專利成分也受到廣泛關注，研究也顯示其有助於提升靈活度2，挺立UCII®關鍵迷你錠，每錠含有40mg UCII專利成分，達有效劑量，而且它是UCII複方產品，一錠有六大關鍵營養素，其中添加維他命C促進膠原蛋白的形成3，有助於傷口癒合，還有鎂4有助於身體正常代謝，以及鋅、銅、錳5為骨骼發育生長所需之營養素。UCII複方幫助開啟關鍵環節保養，讓保護更完整。挺立UCII®關鍵迷你錠提升五大關鍵行動力2，走得遠、跑得久，輕鬆應付日常活動，例如爬樓梯、蹲下、彎腰等動作6

近期UCII很夯，討論很多，許多會員購買前都會看產品包裝上標示有沒有達每日有效劑量40毫克，再看涵蓋的營養素。「挺立UCII®關鍵迷你錠」UCII複方含六大關鍵營養素，小小一顆迷你好吞，許多會員都將它列為定期補貨的必備品，平常就很搶手，賣場總是很快就銷售一空，而這次遇上特價，3/17～3/30好市多獨家優惠，一組90錠大包裝現省360元，超狂折扣又有大補貨，看到貨架上堆滿滿，很多人眼睛都亮了，二話不說，購物車裡一放就是好幾組，「大包裝一次買比較方便」、「小小一顆很迷你好入口」、「要天天吃就有感覺」、「有特價當然要買」，試過的9成都推薦7

想要走遍天下，走訪各個好吃好玩的景點，行動力可不能拖後腿，保養要趁早！試試很多人推薦的挺立UCII®關鍵迷你錠，搶手夯品年度優惠開跑中，指定賣場及線上商城同步開搶，要買要快，別再猶豫，錯過這次大檔又要再等一年。

好市多,挺立,挺立UCII,美式賣場,保健食品（圖／品牌提供）

1資料來源 : 衛福部2021資料調查
2與基礎值相比，食用UCII在90天後靈活度可能明顯提升；調整體質，精神旺盛，讓你更靈活；實際感受因人而異
3維生素C 促進膠原蛋白的形成，有助於傷口癒合
4鎂有助於骨骼與牙齒的正常發育。有助於維持醣類的正常代謝。有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。有助於身體正常代謝。
5鋅銅錳，為骨骼發育生長所必須之營養素
6根據 IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查
7根據 IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查
PM-TW-CAL-25-00030

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好市多挺立挺立UCII美式賣場保健食品

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