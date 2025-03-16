強烈冷氣團接手「開冰箱」下周轉乾冷探10°C　8縣市低溫衝擊！

記者許力方／台北報導

乾冷空氣接掌！中央氣象署表示，未來一周天氣「日漸暖陽、晨夜生寒」，是強烈冷氣團逐漸減弱的一周，19日（周三）前夜間清晨感受最寒，其中北部宜花全天寒冷，20日（周四）之後逐漸回暖晴朗。氣象專家分析，強烈大陸冷氣團已經正式抵達，乾冷空氣接手，台南以北、宜蘭低溫下探10至12度，接下來就是寒冷但穩定的好天氣。

氣象署預報員官欣平稍早指出，這波強烈大陸冷氣團影響最明顯的區域為北部及宜花，今（16日）起一連3天北台灣高溫僅約14至15度，夜間最低溫降至10度。中南部雖白天氣溫略高，但夜間清晨仍有較強冷空氣影響。預估冷氣團將於19日開始減弱，20日起氣溫回升，北台灣高溫將升至18至19度，夜間仍可能因輻射冷卻效應導致氣溫下降，尤其18至19日夜晚溫度變化劇烈，需特別注意日夜溫差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天深夜10時24分持續針對苗栗以北、宜蘭8縣市發布「低溫特報」受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今晚至明（17日）苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另外，在近期溫度水氣配合下，中部以北3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪的可能，晚起各地3000公尺以上山區也有機率出現。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，強烈冷氣團正式抵達，乾冷空氣接手，水氣已經大幅減少，接下來，就是寒冷但穩定的好天氣了！預計今夜至20日全在強烈冷氣團影響時段內，台南以北、宜蘭，最低溫降下探10至12度，其他地方最低溫12至14度。要注意的是，深夜時段在輻射冷卻效應之下，會感受特別寒冷，以及日夜溫差超大，可能差到10度以上，但天氣部分會穩定個7至10天。

▼氣象署一周天氣預報：

●3/17～3/19(一～三) －雲多、氣溫仍低

東半部地區及西半部山區有局部短暫雨

西半部平地、離島為多雲到晴

北部宜花全天寒冷，其他地區也偏冷

低溫 : 馬祖8度；北宜10、11度；中部金門12度；南部花東澎湖13-15度

空曠地區氣溫再略低一些

沿海空曠地區、各離島風勢強、浪也大，海邊活動注意安全

3/17白天中部以北3000公尺以上山區；3/17晚起至3/19各地3000公尺以上山區及3/17、3/18北台灣2000公尺以上山區易結冰，可能局部降雪。

●3/20(四)起－逐漸回暖、水氣更少

各地、離島多雲到晴

僅花東恆春零星降雨

氣溫逐漸回升，但清晨仍然較冷