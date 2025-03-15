快訊／8縣市轟大雷雨　北北桃發國家警報

▲8縣市大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面影響，中央氣象署針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時45分止。

另外氣象署也針對「金門縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分止。同時針對新北、桃園、台北市發布災防訊息通知，提醒所在區域附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，持續至3/15 10:09。

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▼北北桃災防訊息。（圖／中央氣象署）