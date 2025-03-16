挑戰寒流越晚越冷　連4天探5℃

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，周一至周四入夜及清晨因輻射冷卻加成，將強烈大陸冷氣團推昇至接近寒流的標準，部分平地的最低氣溫可降至5度左右。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

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中央氣象署表示，今天隨著鋒面遠離，水氣減少、雨勢趨緩，除了北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨之外，中南部平地將轉為多雲的天氣。

氣象署提到，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫持續下降，白天北部及東北部高溫只有14、15度，中部及花蓮17到19度，其他地區21到23度；到了晚上，中部以北及東北部低溫只有11到14度，其他地區15到17度，局部空曠地區會更低。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨鋒面帶的主要降雨已通過；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天起，東北風的迎風面仍有殘餘水氣，北部及東半部有局部短暫雨的機率，雨勢已大幅減緩，冷空氣續南下，各地氣溫漸降，北台越晚越冷，直逼強烈大陸冷氣團標準（台北測站12度，部分北部平地已在10度以下）。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，周一起連續9天都是高壓影響的型態，周一至周四各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率，白天在陽光下不覺冷，入夜及清晨因輻射冷卻加成，將強烈大陸冷氣團推昇至接近寒流的標準，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右，模式仍繼續微調，需密切觀察。

吳德榮指出，周五白天起至下周二各地晴朗無雲，冷空氣漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大；周五、周六清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，應注意。