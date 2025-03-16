　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署發布天氣預報，指出低氣壓1006百帕位於北緯30度、東經134度的位置，正向東北東移動，鋒面延伸至巴士海峽。與此同時，高氣壓1044百帕則位於蒙古，正緩慢向東南移動。

根據中央氣象署15日深夜11時預報，16日清晨鋒面將通過台灣，強烈大陸冷氣團南下，導致各地氣溫逐漸下降。台灣北部、東北部及馬祖地區將有陣雨或雷雨，並可能出現短延時強降雨。中部、東部及東南部地區，以及澎湖、金門地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他地區則會有局部短暫陣雨或雷雨。16日白天起，冷氣團持續影響，各地天氣寒冷。北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為局部短暫雨後多雲。

氣象署表示，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有發生長浪的機率，需特別注意。此外，根據海上強風特報顯示，15日晚上台灣東南部海面將有明顯風變，風向由偏南風轉為偏北風，台灣東南部海面及台灣海峽北部的平均風力達6至7級，雷雨區最大陣風可達10級。16日清晨起，台灣東北部海面及台灣海峽北部的平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級。其他如巴士海峽、廣東海面、東沙島海面等地區，也將受影響，船隻需特別注意航行安全。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

居民檢舉一堆車違停　女警發文「辦喪事要那麼殘忍嗎」網友吵翻

快訊／3縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

快訊／玉山步道「風口鐵柵欄」塌陷脫離！玉山國家公園示警

水逆開始了！資料快備份　12星座「生存指南」一次看

共享電動車平台「宣布終止服務」！高雄人錯愕：高中回憶掰了

傳家寧一家轉送Andy「情人節口紅」　廟方澄清了

律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

員林驚見「超大群」流浪狗　民眾嚇壞...公所也喊無奈

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

居民檢舉一堆車違停　女警發文「辦喪事要那麼殘忍嗎」網友吵翻

快訊／3縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

快訊／玉山步道「風口鐵柵欄」塌陷脫離！玉山國家公園示警

水逆開始了！資料快備份　12星座「生存指南」一次看

共享電動車平台「宣布終止服務」！高雄人錯愕：高中回憶掰了

傳家寧一家轉送Andy「情人節口紅」　廟方澄清了

律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻眼：我們都拿垃圾在排垃圾車

毀滅性龍捲風狂掃！美國中部已14死、多人傷　宛如災難片

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

凱莉米洛開唱吸1.1萬人朝聖！尖叫聲掀翻巨蛋　狂飆中文喊：高雄

日籍母子遊台遇車禍！貨車「衝上人行道」猛撞　61歲媽噴飛命危

原班人馬！《辣媽辣妹2》睽違22年回歸　琳賽蘿涵辣度加倍

賓利「特別訂製Batur跑車」登場！3輛右駕之一滿滿玫瑰金元素上身

家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

父子福岡旅行釀悲劇！爸爸深夜外出購物　4歲日童飯店墜樓亡

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

生活熱門新聞

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

4生肖要翻身了！逢春雨事業、財富大爆發

Andy為何叫老師？老粉：與家寧有關

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

家寧又上線！再刪貼文「生日文悄出現1紀錄」網怒

水逆開始了！快看12星座「生存指南」

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」

今晚開始降溫！「下探7度」時間點曝　高山有望下雪

共享電動車平台終止服務！高雄人錯愕不捨

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

這次學聰明了！Andy「火速註冊商標」

律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

更多熱門

相關新聞

快訊／8縣市轟大雷雨　北北桃發國家警報

快訊／8縣市轟大雷雨　北北桃發國家警報

受到鋒面影響，中央氣象署針對「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時45分止。

快訊／新北等3縣市轟大雷雨　低窪地區慎防淹水

快訊／新北等3縣市轟大雷雨　低窪地區慎防淹水

今晚開始寒冷模式！　專家：下一整週都冷

今晚開始寒冷模式！　專家：下一整週都冷

7縣市炸大雨！　午後「強烈冷氣團」來襲凍如冬天

7縣市炸大雨！　午後「強烈冷氣團」來襲凍如冬天

台東18：50地牛翻身！明顯搖晃

台東18：50地牛翻身！明顯搖晃

關鍵字：

天氣氣象預報陣雨風勢

讀者迴響

熱門新聞

陳明真暴瘦現身！認已寫好遺囑

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

家寧聲明有4重點　巴毛律師看了搖頭

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！

白種元被刑事立案！

4生肖要翻身了！逢春雨事業、財富大爆發

Ryu新歡曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃

金秀賢脫褲照全公開！金賽綸家屬7聲明

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！父母崩潰：賠不起

Andy為何叫老師？老粉：與家寧有關

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面