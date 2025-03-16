強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

▲下雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署發布天氣預報，指出低氣壓1006百帕位於北緯30度、東經134度的位置，正向東北東移動，鋒面延伸至巴士海峽。與此同時，高氣壓1044百帕則位於蒙古，正緩慢向東南移動。

根據中央氣象署15日深夜11時預報，16日清晨鋒面將通過台灣，強烈大陸冷氣團南下，導致各地氣溫逐漸下降。台灣北部、東北部及馬祖地區將有陣雨或雷雨，並可能出現短延時強降雨。中部、東部及東南部地區，以及澎湖、金門地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有較大雨勢。

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其他地區則會有局部短暫陣雨或雷雨。16日白天起，冷氣團持續影響，各地天氣寒冷。北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為局部短暫雨後多雲。

氣象署表示，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有發生長浪的機率，需特別注意。此外，根據海上強風特報顯示，15日晚上台灣東南部海面將有明顯風變，風向由偏南風轉為偏北風，台灣東南部海面及台灣海峽北部的平均風力達6至7級，雷雨區最大陣風可達10級。16日清晨起，台灣東北部海面及台灣海峽北部的平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級。其他如巴士海峽、廣東海面、東沙島海面等地區，也將受影響，船隻需特別注意航行安全。