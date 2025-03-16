冷氣團發威！明晚低溫探10度「2千米高山有望下雪」回暖時間曝

▲中央氣象署預測，明（17日）晚上至後天（18日）清晨最冷，民眾須做好保暖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響台灣，中央氣象署表示，明（17日）晚上至後天（18日）清晨最冷，最低來到10至12度，若水氣充足，北部、東北部2000公尺以上及中南部3000公尺以上高山可望降雪。氣象署也預估，19日白天高溫慢慢回升，但夜間與清晨仍有明顯低溫，直到20日之後慢慢回溫，周末各地晴時多雲，但仍需留意日夜溫差大。

氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影養，明天晚上至後天清晨最冷，中部以北、宜蘭地區約10至12度左右，台東、南臺灣地區低溫落在14至15度左右。

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受到低溫影響，從今晚起至19日為止，3000公尺以上高山若水氣充足可望降雪，而北部、東北部地區2000公尺以上高山，明、後天若水氣充足，也有降雪可能，同時需留意路面結冰、濕滑情況。

▲18日白天開始天氣慢慢回暖，但日夜溫差仍大。（圖／記者李毓康攝）

從18日白天開始，民眾可感受白天高溫慢慢回升，夜間與清晨低溫仍明顯，直到20日之後強烈大陸冷氣團減弱、漸漸回暖，至周末全台各地都是晴時多雲的好天氣，台北預估白天會來到25、26度，但民眾仍需留意日夜溫差大。

▲新竹以北和宜蘭地區因屬於迎風面，明天至19日期間仍會有零星降雨，記得攜帶雨具。（圖／記者李毓康攝）

降雨方面，全台天氣已慢慢轉乾，目前雨勢已經集中在花東、恆春半島與中南部山區，新竹以北和宜蘭地區因屬於迎風面，明天至19日期間仍會有零星降雨，但會逐日緩和，建議出門需攜帶雨具備用；北部地區從18日起轉為晴時多雲，宜花東地區則從21日後慢慢放晴，東北部地區稍慢，要等到周末後才會明顯轉晴。