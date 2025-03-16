2025台灣國際蘭展閉幕倒數　歡迎把握機會體驗國際級蘭花藝術饗宴

▲2025台灣國際蘭展讓台灣蘭花在國際市場發光發熱！今年再次與藝術總監吳維宏合作，以獨特的策展手法與花藝布局，打造沉浸式展覽體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台灣國際蘭展讓台灣蘭花在國際市場發光發熱！台南市政府積極推動蘭花產業發展，結合科技與藝術，展現蘭花產業技術與創新，今年再次與藝術總監吳維宏合作，以獨特的策展手法與花藝布局，打造沉浸式展覽體驗，展現台南作為蘭花重鎮的深厚實力，吸引國內外專家與遊客共襄盛舉。

台南市政府表示，本次展覽主題為「野性秩序」，規劃「迷霧甬道」、「垂直棲地」、「花之異次元」及「原生詠嘆」四大展區，透過植物與建築的交錯設計，展現自然與人造美學的完美融合。「迷霧甬道」以針柏、蕨類與霧氣營造神秘氛圍，象徵進入未知世界的儀式感；「垂直棲地」則透過貨櫃錯落堆疊、蘭花垂掛與水池鏡面，塑造未來感與自然共生的景象，如同熱帶叢林的樹冠層，展現台南蘭花產業的多元發展。

此外，「花之異次元」以時尚秀場概念呈現蘭花之美，結合金屬結構與燈光設計，將蘭花塑造成藝術品，提升產業附加價值；「原生詠嘆」則透過聲音與光影裝置，搭配懸掛蘭花與水霧微風，營造靜謐而生動的空間，讓民眾感受蘭花與環境共鳴的生命力。這些創新策展手法，不僅展現台南在花卉產業的領先地位，更讓蘭花藝術躍上國際舞台。

台南市政府持續投入資源推動蘭花產業發展，透過技術研發、產業鏈整合及國際行銷，提升台灣蘭花在全球市場的競爭力。今年蘭展期間，市府更結合國內外專業論壇、商機媒合會及花藝活動，讓全球買家與參觀者深入了解台南蘭花的優勢與發展潛力，進一步拓展國際市場，為農業經濟創造更多價值。

2025台灣國際蘭展展期至3月23日，歡迎全國民眾把握機會來賞遊。更多活動資訊詳見活動官網（https://tios.tw/）或官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/tiostwn?locale=zh_TW)