「小翁立友」救援行動有神助！關老爺指示時間完全吻合　

▲王元照求助關聖帝君，沒想到在關老爺的指示下，真的與詐團取得聯繫。（圖／王元照提供）



記者白珈陽／台中報導

台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，去年9月遭綁架囚禁在緬甸詐騙園區，經各方援救，終於在本月14日順利返台，但身上佈滿大小傷痕，不難想見陳曾遇過多少非人道待遇。協助陳脫困的魔術師好友王元照指出，起初得知陳遇難，因沒有類似援救經驗，只好請示關聖帝君如何進行下一步動作，沒想到在關老爺指示之下，果真成功與詐團取得聯繫，半年後讓陳平安回家。

▲「小翁立友」陳康岳，14日從泰國搭機返台。（圖／記者沈繼昌攝）

王元照與陳康岳是多年好手，在本次救援行動中付出許多心血。王表示，陳在去年9月初前往泰國洽談生意，9月中旬時竟獲知陳遭人蛇集團販賣到泰緬邊界的泰昌園區，一度音訊全無，他為此前往台中霧峰找朋友，詢問友人有無在緬甸地區做偏門的朋友，希望能夠幫助救出陳。

由於事件毫無進展，王聽從友人建議，去年9月24日至霧峰一處祭祀關聖帝君的廟宇向關老爺求助，他寫信向關老爺說「陳受小人陷害，遭強押至人間煉獄園區」、「陳是家中獨子，父母以淚洗面，兩老恐失依靠」，請神明保駕，讓陳與家人團圓。

▲王聽從友人建議，至霧峰關聖帝君的廟宇向關老爺求助。（圖／王元照提供）



王指出，當時他擲筊後獲關老爺指示，稱2個月後就會有消息，沒想到，果然在去年11月就與詐團取得聯繫，且詐團還讓陳與他視訊。王說，關老爺相當靈驗。

▲王與詐團取得聯繫。（圖／王元照提供）



當時，詐團要求贖金為美金10萬元，經數度協調，才改為新台幣30萬元放人。不過，又因雙方交錢條件談不攏，例如詐團不肯當面交易（擔心出面有風險）、交易時不能攜帶軍人等，救援計畫差點破局。經過數月談判，最後，交易方式改為以虛擬貨幣給付，詐團才答應放人

陳在前天（14日）返抵桃園機場，在警方護送下抵達台中，記者觀察，陳身上佈滿大小傷疤，據王所述，是因被詐團發現陳向外界求救，遭關進「小黑屋」毒打造成。全案目前由台中地檢署指揮偵辦，持續追查本案相關案情。