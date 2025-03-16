台南山上花園水道博物館　百年古蹟遭汙損園方痛心疾呼

▲台南山上花園水道博物館16日發生一起嚴重破壞文化資產的事件，園區內的百年煙囪基座竟遭人隨地便溺，遺留排泄物與衛生紙，館方對此表達極大遺憾與憤怒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館16日發生一起嚴重破壞文化資產的事件，園區內的百年煙囪基座竟遭人隨地便溺，遺留排泄物與衛生紙，畫面震驚工作人員，園方對此表達極大遺憾與憤怒，並強烈呼籲各界訪客尊重文化資產，切勿再發生類似情事。

館方指出，百年煙囪基座是園區內的重要歷史遺跡，仍保留著當年的耐火磚，見證水道系統的發展歷程。為了讓民眾能夠親近古蹟，園方秉持開放態度，未設置圍欄，僅透過定時巡查維護。多年來這樣的做法未曾發生問題，然而16日巡查時，竟發現該處遭人隨地大便，現場遺留的兩坨衛生紙，更是令人痛心與不解。

園方表示，案發地點距離園區公廁約250公尺，根本不至於找不到適當的如廁空間，對於此舉只能感到震驚與遺憾。「天氣雖冷，但這樣的行為，讓我們的心更冷。」

此外，園區範圍遼闊，案發地附近並無監視器可調閱，因此無法確定肇事者身分，這也讓園方在維護古蹟時更加感到無力。園方強調，這片文化資產的開放，是基於對訪客的信任，絕大多數民眾能夠自律，但今日的事件，無疑挑戰了這份信任。

館方鄭重呼籲，請珍惜並尊重文化遺產，不要讓信任變成傷害，並強調將加強巡檢與監測，避免類似情況再次發生。