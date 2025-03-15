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落實黨部公益化展現新力量　新住民以美食分享在台南扎根點滴

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站後，這半年來持續以社會力連結的方式，與台南市新住民家庭促進成長發展協會、台南市日本人協會、台南市新移民女性關懷協會、台南市國際新住民關懷發展協會籌備會，一起合作，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新住民成員從年輕到年長，母國更橫跨越南、日本、泰國、印尼、馬來西亞、貝里斯、聖文森、聖露西亞、英國、美國、南非！不只有議員蔡筱薇、黃肇輝、朱正軒、郭鴻儀，蔡麗青、沈震東一起來與新住民家庭朋友同樂之外，行政院顧問野崎孝男、內政部移民署南區事務大隊台南市第二服務站胡鵬翔主任、第一服務站林志鴻主任，也到現場向新住民朋友致意。

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主委郭國文說明，跨國家庭結構與屬性已經轉變，思維也要與時俱進，愈來愈多新住民參與社會活動，舉辦新住民國際家庭日的意義在於，新住民不再是弱勢，不僅融入台灣，更要成為台灣新的力量！所以我們以「家庭」為單位，用美食與文化藝術表演，邀請更多市民朋友一起來，讓彼此更加了解、尊重，進而互相認同！

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市黨部新住民事務部主任蘇虹鮮致詞時，也感謝各國新住民參與今日活動。郭國文表示，台灣是移民社會，台灣的國力，來自於所有移民母國文化共融，還有每一位移民的打拚！賴總統近日（國安高層會議會後記者會）提到，不管來自哪裡，不論任何族群，只要認同這塊土地，熱愛這塊土地，就是這個國家的主人！感謝這群東北亞與東南亞在台南扎根的新移民，一同來到這裡，分享自己最拿手的家常菜！

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大家在現場享用各國料理，郭國文也一起手作越南春捲、泰國青木瓜涼拌。郭國文提到，台南美食討論度很高，從炸土魠魚羹，是來自西班牙炸魚，到棺材版是日本時代傳入和洋料理，現在東南亞料理也受大家的喜愛！台灣從原住民族到二戰中國移民，現在還有更多人加入，不論先來後到，今天我們因為美食相聚，「吃什麼，就會變什麼！」看到這麼多家庭，樂於分享，不藏私公布自己的獨門料理秘方，大家吃一輪之後，別忘了彼此已經互相融入彼此！

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場新住民家庭一同分享在台灣生活適應、語言學習、家庭相處與生活工作經驗。郭國文也一同加入討論並且說明，未來不管是在就業、證照、置產、依親、行政部門執法、法規鬆綁…等議題，乃至於有更多中高齡新住民有就業養老需求！因此我們要持續建構友善新住民的環境！特別感謝新住民在台南的付出，從年輕到年長，除了在台灣奉獻心力之外，也培養更多新一代。我們不只是這個國家的主人，大家一起在台南，更是台南人、也是一家人，民主進步黨會與大家站在一起！

▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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