日本東京食品展台南館佳績亮眼　4天訂單上看4.2億！

▲台南市長黃偉哲率領台南優質農產品業者參加2025年日本東京食品展，在展會期間，台南館吸引眾多國際買家洽談合作，4天訂單上看4.2億參展成績亮眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲率領台南優質農產品業者參加2025年日本東京食品展，在展會期間，台南館吸引眾多國際買家洽談合作，第3天成交金額即突破3億去年4天的參展成績。

經統計，今年東京食品展結束最終累計成交額初步估計高達4.2億元，鮮果及加工果訂單超過6千公噸，創下歷年參展最亮眼的成績，展現出台南農產品在國際市場的競爭力。

值得一提的是，此次展會中特別受到矚目的產品包括楠西的蜜棗，經過14天低溫檢疫直送日本，依然保持鮮甜多汁的風味，深受買家青睞。此外，玉井芒果乾經過獨特烘焙技術，仍鎖住原味香甜，果肉Q彈好入口，現場試吃活動更吸引國際買家熱烈詢問。

這次東京食品展推廣了許多台南特色農產品，包含蜜棗、鳳梨鮮果、冷凍果丁、果汁冬瓜茶磚、地瓜系列、蕎麥系列、文旦系列及水產品等，展現豐富的產品魅力，而這些產品的好品質，也都獲得國際買家的青睞，這4天在展場的洽談和接單絡繹不絕。

台南市長黃偉哲表示，近年市府著重於農產品外銷，尤其是加工食品，將水果加工成製品，以延長保質期和方便食用，可有效幫助國內產銷平衡，價格穩定，實質幫助到我們的農民。此外，台南的農產品品質優良，能在國際市場獲得高度認可更是對我們農民的極大肯定，這次參展能夠在海外市場獲得關注與支持，更是對農民的一大鼓舞。本次參展創下歷年來最好的成績，是多年以來累積耕耘的結果，市府團隊將持續推動行銷，讓台南農產在全球市場大放異彩。

2025東京食品展不僅是台南農產品的國際展示舞台，更是推動地方經濟發展的重要機會，由於今年的成績極為亮眼、訂單暢旺，業者們也無不期待黃市長與市府團隊明年再度整合台南業者集中資源，2026年再戰東京。市府未來也將偕在地優質業者合力持續拓展國際市場，與更多國際買家建立長期合作關係。市府也將持續關注參展成果，並根據市場需求調整行銷策略，讓台南農產品在全球市場上持續發光發熱。