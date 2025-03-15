台南「良友會」公開力挺連任　曾之婕問政交出亮眼成績單

▲台南市「曾順良之友會」第23屆會員大會，力挺市議員曾之婕連議，曾之婕在大會上交出亮眼的問政成績單。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市各行各業菁英人士組成的「曾順良之友會」，15日晚間舉行第23屆會員大會，兩年前力挺的市議員曾之婕，也在大會上交出亮眼的問政成績單，包括爭取興建停28多功能立體停車場、竹篙厝公園共融遊戲區及等多項市政建設、未來將延續協力同行、關懷永續的精神、爭取「良友會」會員支持。

「良友會」歷年來致力於社會公益活動，擁有從事急難救助、關懷弱勢的優良傳統，為社會傳遞正向的力量，每年都有更多對社會公益有志一同的會員，在榮譽主席曾順良、現任會長陳軍旭，及各顧問、副會長的號召下，陸續加入關懷社會的行列。

市議員曾之婕2022年在良友會公開力挺之下順利當選，他表示，過去兩年在議員的崗位上監督市政、爭取建設、為民服務與履行選舉政見的承諾兢兢業業，和服務團隊共同努力，所有成果都攤在陽光下供市民檢驗，希望爭取良友會能夠繼續支持，完成更多市政建設及為台南市民爭取福利。

曾之婕提出他在任期內爭取的公共建設，包括原榮民之家舊址機35公園用地預計2029年底完成，規劃興建停28多功能立體停車場、納入東區區公所，戶政事務所、忠孝里活動中心及東區國民運動中心便利市民；鐵路地下化後鐵路綠廊道下方排水工程、台南市立槌球場設置太陽光電發電系統。

另外鄰里建設在小東里、德高里、崇成里、和平里、東智里、崇成里、關聖里及文聖里爭取改造成特色主題公園，提供民眾更多休閒活動空間；還有在爭取東區52站U-Bike站點；新建泉南里活動中心；四處公車候車亭改造；德高公園闢建台南第一座毛小孩友善專區，及爭取龍山里與泉南里古蹟修復。

曾之婕在總質詢提出台南車站門面盡失一事，讓市府加緊腳步在去年「台南400」前順利復工，他也提案修正「台南市政府辦理全民運動會獎勵金發給要點」，鼓勵提倡全民運動及運動員為台南市爭光；竹溪流域清淤避免水質汙染；以及東區大小道路的路面平整修護等。

曾之婕也為「良友會」投入良友盃兒童繪畫比賽、「愛在東區」優秀特境學子聖誕許願市集、獎學金表揚，與玫瑰墓樂團聯手舉辦生命教育以搖滾音樂會方式呈現，獲得市長黃偉哲及社會各界好評，2023年在「良友會」推薦下獲得台南市好人好事代表，曾之婕希望藉由問政成績單，向「良友會」會員爭取明年能夠繼續支持連任。