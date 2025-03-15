春季「淺山市」攜全新體驗！　走訪台南山城風土魅力

▲第6屆的「玉井淺山市」於3月15及16日在噍吧哖事件紀念園區盛大舉行，同時也規劃了全新「趣味定向體驗」等活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

邁入第4年辦理第6屆的「玉井淺山市」於3月15及16日在噍吧哖事件紀念園區盛大舉行，本次不僅招牌的「地方共創場域」及多方集結50家淺山物產、農村美食與特色品牌，同時也規劃了全新「趣味定向體驗」等活動，整體呈現獨特的區域紋理，讓來訪民眾感受到台南淺山深厚的歷史底蘊。

台南市文化局林韋旭代理局長表示，「玉井淺山市」一直以來最特別的地方就是由官方及民間共同合作，透過該活動實踐往地方創生願景邁進的理念，而選擇在噍吧哖事件紀念園區舉行，除該腹地周邊交通、機能便利，方便民眾造訪，更讓該園區的「噍吧哖事件」主題，能帶入「探索台南淺山」的議題中，以貼近民眾生活經驗的模式，推動民眾對於這起重大但遙遠的歷史，有更多的思辨與討論。

台南市立博物館王世宏館長指出，「地方共創場域」由台南市曾文溪產業觀光發展協會攜手眾多農友、在地青年打造，且多以天然素材構築，體現出當地人的生活視野和美感，而噍吧哖事件紀念園區內的「淺山故事館」，其裝潢及佈景也正是出自這些夥伴之手。活動內容方面，本次新推出的「趣味定向體驗」還有「淺山講堂」，前者以噍吧哖事件的山林生存情境為背景，藉園區實地景物判讀指引並拼湊出隱藏訊息，也試圖理解當時人們所面對的困境；後者整合了園區這幾年對於地方產業的研究議題，邀請專家學者分享這些成果。

值得一提的是，現場可免費索取「淺山誌」，這是一本認識地方人文的實驗入門讀物，而在「綠原區」消費滿足相關條件，還能獲得充滿淺山質感的精美文件夾或鑰匙圈，絕對是不可錯過的主題蒐藏！

本次每日開場分別由馥悅農場場主尤建驊，及天埔社區總幹事吳芳娥針對自家作物特性帶來「淺山料理秀」，入口處則由風土料理師許怡慈擺設「食材互動攤位」，提供味覺兼知識的饗宴，不只如此，活動還有「求生小教室」、「場域導覽」、「互動劇場」等精采項目，這個週末的台南淺山，又是不同的臨場感受！