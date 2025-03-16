　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸配亞亞不喊統一了　大讚健保貼心「台灣是我第二個家」

▲▼陸配亞亞不喊統一了　大讚健保貼心「父母回大陸宣揚台灣美好」。（圖／翻攝抖音）

▲陸配亞亞的新影片不喊統一，而是稱讚台灣。（圖／翻攝抖音）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸配「亞亞在台灣」（劉振亞）因宣揚武力統一台灣被廢止居留許可，必須離開台灣。沉默數日後，她在抖音上傳最新影片，不再高喊統一，而是稱讚台灣人溫暖又親切、台灣的健保制度貼心便利，好到連自己的父母來過台灣之後，回大陸都會跟親友宣揚台灣的美好。

亞亞在影片中表示，自己會嫁來台灣，除了跟老公相愛以外，其中一個原因是對台灣的印象一直很好，而來到台灣之後，她也學習、適應台灣的生活狀態，台灣成為了她第二個家，「這裡的風土人情，文化氛圍都讓我感到非常溫暖、親切。」

亞亞提到，她第一次使用台灣的健保卡，是從生小孩開始，深刻感受到健保制度的貼心與便利，「台灣的健保制度在國際上是備受讚譽的，我親身體驗後，也更加認同。」

▼亞亞過去許多影片都是在宣揚統一台灣。

▲▼陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

亞亞說，她的身體狀況一直很好，除了生孩子和偶爾運動受傷、牙醫治療外，幾乎沒怎麼用過健保卡，但健保卡的存在讓她很安心，也成為了在台灣生活的重要證明文件之一。

亞亞還說，她的父母曾兩次來台探親，都是在她生產後，坐月子的期間，雖然父母在台灣的時間加起來只有幾個月，但對台灣的風土人情留下深刻印象，覺得台灣人很友善、很禮貌，回大陸以後也常向親友宣揚台灣的美好。

此外，亞亞也澄清了關於假結婚、洗人口的醜聞，強調自己的婚姻是真實的，從來沒有假結婚或二婚的歷史，3個孩子也都是在台灣出生的，不存在所謂父母、前夫、大陸小孩依親來台灣，享用健保醫療資源的情況。

▼亞亞認為台灣是「祖國不可分割一部分」。

▲▼陸配亞亞的許多影片都是在主張統一。（圖／翻攝抖音）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 6773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷氣團發威！明晚低溫探10度　2千米高山有望下雪
誠品480報警抓女兒！台中二寶媽2千字信　向市長討公道
飲料店推「張家檸檬綠茶」大爆單！　店員搖瘋：一天幾百杯
亞亞再拍片！大讚健保貼心「台灣是我第二個家」
快訊／8縣市低溫特報！「急凍跌破10度」冷到明晚
本周台人「被詐逾14億」！　手法第1名曝
金賽綸家屬明天出面提告！　痛喊：她生前一天內輕生6次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

杭州科創受吹捧　官員：包容企業「十年不鳴」靜待一鳴驚人

陸配亞亞不喊統一了　大讚健保貼心「台灣是我第二個家」

「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場

陸「彩虹-9」無人機試飛　逾20小時跨晝夜飛行

陸推出「AI標識法」　所有生成內容必須添加標識

陸維修平台被踢爆：沒病亂修、小病大修「專坑不懂客戶」

百度發表文心大模型4.5、X1　主打比GPT、DeepSeek都便宜

陸爆「翻新衛生棉」流入市場！蘇菲急聲明：瑕疵品100%粉碎處理

轎車墜河下沉！熱血哥脫衣咬撬棍狂游30米　滅頂前破窗救出駕駛

陸富豪「懸賞4500萬」尋找失蹤愛子！找到人了　聽DNA結果瞬間癱軟

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

杭州科創受吹捧　官員：包容企業「十年不鳴」靜待一鳴驚人

陸配亞亞不喊統一了　大讚健保貼心「台灣是我第二個家」

「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場

陸「彩虹-9」無人機試飛　逾20小時跨晝夜飛行

陸推出「AI標識法」　所有生成內容必須添加標識

陸維修平台被踢爆：沒病亂修、小病大修「專坑不懂客戶」

百度發表文心大模型4.5、X1　主打比GPT、DeepSeek都便宜

陸爆「翻新衛生棉」流入市場！蘇菲急聲明：瑕疵品100%粉碎處理

轎車墜河下沉！熱血哥脫衣咬撬棍狂游30米　滅頂前破窗救出駕駛

陸富豪「懸賞4500萬」尋找失蹤愛子！找到人了　聽DNA結果瞬間癱軟

川普攻打胡塞是會讓紅海危機速戰速決　還是沒完沒了　

杭州科創受吹捧　官員：包容企業「十年不鳴」靜待一鳴驚人

驚悚驅魔！6月男嬰身體不適　被術士「倒掛火堆活烤」釀失明

冷氣團發威！明晚低溫探10度「2千米高山有望下雪」回暖時間曝

台北區個別總額將上路！醫院擬漲掛號費　邱泰源：不要增加病人負擔

神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光

全國首創！台中市和平區推視訊調解機制　打破交通限制

寄望張仁瑋打擊像「貝茲」　平野惠一點名未來年輕戰力

「用標題來殺我」陸配亞亞質疑官方造假　移民署揭最晚離台期限

誠品480搞烏龍報警抓女兒！台中二寶媽2千字還原　向市長討公道

蔡康永首談大S離世「就像童話沒有下一頁」

大陸熱門新聞

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！父母崩潰：賠不起

解放軍殲-15墜毀畫面曝光！炸成一團火球

轎車墜河下沉　他撬棍破窗救援成功

陸爆「翻新衛生棉」流入市場！蘇菲急聲明

解放軍戰鬥機失事　墜毀在海南島

陸配亞亞不喊統一了　讚台灣健保貼心

面試走錯公司！他誤打誤撞被錄取

陸女整形失敗　眼睛都閉不起來

李嘉誠賣巴拿馬港　陸官方暗批：出賣中國人

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

網美老闆「溼漉漉」8分鐘片　網路瘋傳

緬甸涉詐大陸人超多　一個月遣返2876人

更多熱門

相關新聞

陸配亞亞質疑官方造假　移民署揭最晚離台期限

陸配亞亞質疑官方造假　移民署揭最晚離台期限

日前遭移民署祭出處分，限期離開台灣的湖南籍陸配「亞亞」劉振亞近期又拍影片「關於假結婚不實指控的嚴正聲明」，表示「我是真實的婚姻，從未有過假結婚或二婚的歷史，我的三個小孩都是台灣出生」、「不存在你們口中所謂父母、前夫和大陸小孩依親來台、長期享用台灣健保醫療資源的情況」。

陸配亞亞稱申請團聚可留台！移民署駁斥

陸配亞亞稱申請團聚可留台！移民署駁斥

北市大貨車撞分隔島　駕駛頭臉受傷

北市大貨車撞分隔島　駕駛頭臉受傷

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

關鍵字：

陸配亞亞劉振亞亞亞在台灣

讀者迴響

熱門新聞

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎1句話神預言

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

美付2億給薩爾瓦多　300囚犯送進最恐怖監獄

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面