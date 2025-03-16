陸配亞亞不喊統一了　大讚健保貼心「台灣是我第二個家」

▲陸配亞亞的新影片不喊統一，而是稱讚台灣。（圖／翻攝抖音）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸配「亞亞在台灣」（劉振亞）因宣揚武力統一台灣被廢止居留許可，必須離開台灣。沉默數日後，她在抖音上傳最新影片，不再高喊統一，而是稱讚台灣人溫暖又親切、台灣的健保制度貼心便利，好到連自己的父母來過台灣之後，回大陸都會跟親友宣揚台灣的美好。

亞亞在影片中表示，自己會嫁來台灣，除了跟老公相愛以外，其中一個原因是對台灣的印象一直很好，而來到台灣之後，她也學習、適應台灣的生活狀態，台灣成為了她第二個家，「這裡的風土人情，文化氛圍都讓我感到非常溫暖、親切。」

亞亞提到，她第一次使用台灣的健保卡，是從生小孩開始，深刻感受到健保制度的貼心與便利，「台灣的健保制度在國際上是備受讚譽的，我親身體驗後，也更加認同。」

▼亞亞過去許多影片都是在宣揚統一台灣。



亞亞說，她的身體狀況一直很好，除了生孩子和偶爾運動受傷、牙醫治療外，幾乎沒怎麼用過健保卡，但健保卡的存在讓她很安心，也成為了在台灣生活的重要證明文件之一。

亞亞還說，她的父母曾兩次來台探親，都是在她生產後，坐月子的期間，雖然父母在台灣的時間加起來只有幾個月，但對台灣的風土人情留下深刻印象，覺得台灣人很友善、很禮貌，回大陸以後也常向親友宣揚台灣的美好。

此外，亞亞也澄清了關於假結婚、洗人口的醜聞，強調自己的婚姻是真實的，從來沒有假結婚或二婚的歷史，3個孩子也都是在台灣出生的，不存在所謂父母、前夫、大陸小孩依親來台灣，享用健保醫療資源的情況。

▼亞亞認為台灣是「祖國不可分割一部分」。

