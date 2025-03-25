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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部：要求即刻撤銷處分

▲▼亞亞拍影片痛訴遭口誅筆伐。（圖／翻攝抖音） 

▲中配抖音網紅「亞亞在台灣」劉振亞。（圖／翻攝抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中配網紅「亞亞在台灣」劉振亞日前因在台發表武統言論，被處分25日前離境。對此，劉振亞預計25日跟台灣國際家庭互助協會，一起到內政部召開記者會抗議。

劉振亞24日接受媒體訪問時表示，她被各大媒體，網紅、名嘴集體造謠假結婚、洗人口，指責「鼓吹武統」。她澄清，她從來沒有主張過武統，只是在分析武統的危險性，提醒大家避免走到那一步。她講的每一句話，都是在示警武統的可怕後果，強調她主張「和平統一」。

劉振亞表示，她絕不認錯，也不會主動離開，甚至沒有購買機票，「如果我自己離開，就等於默認了那些不實的指控。我不能讓我的孩子在失去母親的同時，還要承受這些不公正的傷害。我要留在這裡，為自己辯護，為我的家庭爭取應有的權利。」

對此，台灣國際家庭互助協會則表示，劉振亞及其家人25日早上10點將與台灣國際家庭互助協會共同召開記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷行政處分。避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復的重大傷害

台灣國際家庭互助協會表示，移民署單憑影片便推論有危害國家安全的結論，立即撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，並在缺乏明確的判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分，已經明確是濫權的違法行為，「我們要求內政部即刻撤銷違法的行政處分！讓劉振亞與台灣家人繼續在台灣共同生活」。

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