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陸配亞亞不離台「今內政部抗告」　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

陸配劉姓女子經營「亞亞在台灣」頻道，因發表武統言論被檢舉。（圖／翻攝自亞亞在台灣抖音）

▲陸配劉姓女子經營「亞亞在台灣」頻道，因發表武統言論被檢舉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

陸配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道，期間發表武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格，必須在明（25日）前離境。然而，劉女卻不打算離開，打算在民間團體的聲援下，前往內政部要求撤銷行政處分。

劉姓陸配接受《TVBS新聞網》訪問，強調沒有打算離開，更沒有訂班機，她覺得自己沒錯，認為這是冤案對她進行人格毀滅，「如果我離開了，就是接受這不實指控」。

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劉女將提出抗告，強調個人立場主張和平統一，非鼓吹武統一，之前影片闡述武統言論是在分析可能的危險性，更表示放心不下孩子，原本應陪伴孩子度過家庭災難，若被驅離後孩子不只失去母親，還要承受不公正的傷害。

對此，台灣國際家庭互助協會指出，劉女及其家人預計明天上午在內政部外召開記者，主張移民署違反國際公約、迫害陸配及侵犯人權，要求內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離，對劉女的3個子女造成難以回復重大傷害。

酒蒙子于鵬飛認為劉女是三贏的局面。（圖／翻攝自酒蒙子于鵬飛抖音）

▲酒蒙子于鵬飛認為劉女是三贏的局面。

被問到亞亞案件，擁有2.9萬粉絲的抖音網紅「酒蒙子于鵬飛」不解現在是什麼情況，既然覺得大陸好，台灣希望她回大陸，而大陸的所有同胞也歡迎她回來，「這不是三贏的局面嗎？怎麼又不走了呢？」

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