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民團明陪「亞亞」開記者會網炸鍋　被翻出去年也曾挺徐春鶯

▲▼Tifa台灣國際家庭互助協會明天陪亞亞召開記者會，昔也曾挺徐春鶯。（圖／Tifa台灣國際家庭互助協會臉書）

▲Tifa台灣國際家庭互助協會明天陪亞亞召開記者會，昔也曾挺徐春鶯。（圖／Tifa台灣國際家庭互助協會臉書）

記者陶本和／台北報導

陸配「亞亞」劉振亞經常拍攝影片宣揚「武統」言論，近日遭內政部移民署撤銷居留許可，並限期出境，明天（25）就是當事人收到處分書10日必須離境的「死線」；而她明天也會與民團「國際家庭互助協會」一同舉行記者會要求撤銷行政處分。不過，此一訊息在協會粉專公告後，底下引起眾多網友高度議論，該協會也被挖出2024年時，力挺被指涉入統戰團體的徐春鶯，攻擊時任副總統候選人蕭美琴的相關文章。

台灣國際家庭互助協會24日發出採訪通知，針對移民署本月12日撤銷亞亞的依親許可一事，將在25日陪同劉振亞與其家人共同在內政部前舉行記者會，向內政部長劉世芳喊話，希望正視移民署濫權問題，呼籲撤銷行政處分，避免骨肉分離。

該協會在採訪通知中寫道，劉振亞對自己針對兩岸情勢的分析，遭移民署曲解為鼓吹武統，感到冤枉。同時，移民署在社會輿論的壓力下，採取過當的處理，將拆散兩岸家庭，對三名未成年子女造成難以回復的傷害，感到悲傷。

台灣國際家庭互助協會認為，亞亞案上，移民署單憑影片便推論有危害國家安全的結論，立即撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，並在缺乏明確的判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分，已經明確是濫權的違法行為。

不過，此一採訪通知發佈在該協會的臉書粉專上，吸引多達1853個「怒」，僅有48個「讚」，至於底下的網友留言，一面倒砲轟該協會。有人提醒「公民與政治權利國際公約第二十條：任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」，也有人質疑「貴協會身處台灣 竟打算為支持武統台灣言論的中配伸張假正義？」、「貴協會才是為虎作倀吧」、「劉小姐是鼓吹戰爭者，恐嚇言論台灣，身為著台灣有兩個小孩的爸爸，我不希望我的國家受到侵害。言論自由不是給你們拿來恐嚇別人的。」

同時，也有網友翻出該協會在2024年1月8日的公開貼文，內容是護航被指涉入統戰團體的徐春鶯，攻擊時任副總統候選人蕭美琴。該協會在貼文中表示，在抗中保台的氣氛下，因為是陸偶，民進黨可以曲解法條指鹿為馬，看似高舉著尊重婚姻移民的多元性，終究不過是黨同伐異，排除非我族類的「他者」。

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