虎科大「無人機先進實驗室」說明會　產官學聯手推動產業升級

▲虎科大「無人機先進實驗室」技術服務說明會，匯聚產官學界交流產業發展需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學2月26日於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「無人機先進製造與檢測實驗室」技術服務說明會，匯聚產官學界聚焦無人機技術發展、檢測驗證及產業應用進行交流，推動台灣無人機產業升級，活動並安排實驗室參訪，呈現無人機製造與檢測的完整流程與關鍵技術，廠商反應熱烈，期望透過產學合作促進技術驗證與市場應用，加速台灣無人機產業的國際競爭力提升。

虎科大長期投入無人機技術研發，「無人機先進製造與檢測實驗室」提供無人機製造、檢測、智慧應用與飛行驗證四大核心技術服務，整合先進製造、複合材料加工、精密檢測與AI應用，打造完整的技術研發場域。校長張信良表示，希望透過實驗室，能將設備與技術與業界共享，攜手推動無人機產業穩定發展。

立法委員蔡易餘表示，無人機產業目前最大的問題，是需求量無法支撐廠商的生產規模，因此政府在軍事採購上，因應無人機為國防戰略佈局的一環，其軍事商規要如何建立，對軍工產業有其重要性，期盼台灣無人機產業以亞創中心為研發基地，未來民雄航太園區也將進駐無人機製造工廠，應把握趨勢向國際化發展。

行政院雲嘉南服務中心副執行長陳怡帆提到，賴清德總統就職時，宣示台灣五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控跟次世代通訊，無人機產業便屬於軍工範疇，預估至2028年市場規模將無人機將有300億商機，希望以此帶動百工百業的成長，也促進台灣的國防的安全。

▲虎中科院航空所齊立平博士進行「無人機產業未來發展趨勢」專題演講。（圖／記者游瓊華翻攝）

漢翔航空副總經理莊秀美，同時代表臺灣卓越無人機海外商機聯盟與會，其指出全球無人機市場預計至2030年將達每年1634億商機，台灣應整合資源投入支持無人機產業發展，並補足通訊、飛控與籌載系統的技術缺口。同時需要虎科大提供檢測服務，並相信虎科大學生能在此實地操作與學習，成為無人機產業最優質的人力支持。

雷虎科技總經理蘇聖傑表示，虎科大無人機先進實驗室投入近上億的經費，作為早期進駐亞創中心的廠商，雷虎對實驗室有深入了解。他分享雙方合作案例，在生產製造方面，共同研發VTOL變形無人機，目前已完成微型機，後續將擴展大型機型。在檢測上，雷虎與經濟部合作中大型直升機，則透過虎科大提供檢測數據，減少依賴國外檢測單位，同時鼓勵企業善用虎科大實驗室資源，進行相關檢測與測試。

中科院航空所齊立平博士在「無人機產業未來發展趨勢」專題講座中指出，智能化、蜂群化、武裝化與人機協同將成為軍用無人機系統的主流發展方向，並強調政府跨部會整合及資源挹注對產業成長的關鍵性，同時透過外銷、實戰與品牌建立，促進台灣無人機產業韌性能量。