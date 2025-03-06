柯建銘指王定宇「配合藍營刪無人機預算」　委員會當時真相曝

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘4日質疑，綠委王定宇與國民黨唱和，「無人機園區100億元預算被砍一半。」兩人也在中常會上爭執過後才釐清誤會，事實上，柯建銘最初說法確實與事實有出入，雖藍營有提案砍無人機園區百億元預算，但王定宇並未同意，最後是凍結一半。而柯建銘所指應該為陸軍「獵鴞專案」中攻擊型無人機採購，該案因美方報價錯誤，導致我方多編了60億元。時任召委王定宇強調，不分黨派都應嚴守財政紀律。因此刪掉多編的錢，並透過主決議方式，責成軍方儘速向美爭取增售。

柯建銘質疑，王定宇在外交國防委員會與藍委馬文君、徐巧芯唱和，「無人機園區100億元預算被砍一半。」王定宇當下回應，執政黨立委都是捍衛國防預算，被莫名指控當然會生氣，「我比較擔心柯總召的身體狀況，是不是在認知上出了什麼問題？」黨團內的不實指控非常不好。

事實上，還原當時外交國防委員會，藍營確實有提案「無人機園區100億元預算被砍一半。」但王定宇並未連署，該案經討論最後也改為凍結一半。柯建銘所指應該為陸軍「獵鴞專案」中攻擊型無人機採購。

陸軍以「獵鴞專案」為代號，獲美同意出售總價約3.6億美金，逾千架彈簧刀300、Altius 600M-V兩型攻擊無人機，該案2023年向立院提出時，金額是新台幣60億餘元；但隔年美方公告價卻為115億，8月底美方提交發價書又降為55億。國防部當時強調，先行啟動修定整體獲得規劃書，希望不要刪掉多增的金額，而直接向美方要求增購反裝甲無人機。

當時的外交及國防委員會中，由於正副院長韓國瑜、江啟臣雖然是國防委員會委員，但依慣例不參與委員會表決，所以，外交及國防委員為在野黨唯一少數的委員會。

「獵鴞專案」預算表決時，正反雙方分別有五票，而作為關鍵票、時任召委王定宇最終投下贊成刪減，王定宇強調，不分朝野都應堅守財政紀律，支持先刪掉多編的錢。委員會也透過主決議方式，責成國防部向美方爭取後續增售。