最高罰10萬！彰化縣10大火災熱點墓區曝　出動無人機蒐證

記者唐詠絮／彰化報導

清明節即將到來，為確保民眾安全，彰化縣消防局提醒鄉親，在清理墓地時切勿以燃燒方式處理雜草，以免引發火災並污染空氣，針對10大熱區出動無人機稽查，一旦查獲違規行為，將依涉「消防法」及「空氣污染防制法」開罰，最高可處10萬元罰鍰，並將依涉公共危險罪嫌移送。

▲清明節掃墓，彰化縣消防局出動無人機監測蒐證。（圖／消防局提供）

▲清明節掃墓，彰化縣消防局宣導。（圖／消防局提供）

根據消防局統計，清明節前後是墓地火災的高峰期。並列出十大火災高風險墓區，包括彰化市第一公墓（岸頭山公墓）、第二公墓（培元中學後方）、第三公墓（安溪東路公墓）、第四公墓（一心南街公墓）、員林市第三公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第十公墓（擺塘村）、大村鄉第三公墓（加錫村）、鹿港鎮第四公墓（海埔公墓）、福興鄉第十八公墓（外中公墓）以及二林鎮廣東厝公墓，去年共發生95起公墓，消防局提醒前往這些墓區的民眾務必提高警覺，謹慎用火，避免意外發生。

▲清明節掃墓，彰化縣消防局出動無人機監測蒐證。（圖／消防局提供）

為有效降低清明掃墓期間的火災風險，消防局已採取多項積極措施。除了加強墓區巡邏外，還在傳統公墓及高風險墓區增設消防取水站，並提供手提透明夾鏈袋與輕便水桶，方便民眾取水滅火。同時用無人機進行高空巡查與蒐證，違規者將依《刑法》公共危險罪移送法辦。