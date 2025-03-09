　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

▲中國,大疆創新,DJI Technology,無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲大疆空拍機。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸空拍機大廠大疆（DJI）一直以來被視為加班情況最嚴重的企業之一，但最近卻傳出開始強制員工晚上9點就一定要下班，甚至派人在公司的大樓內一層層巡邏，把還在加班的員工「趕回家」。

根據經濟觀察報報導，大疆深圳總部技術部門員工蔡珉表示，上個月底，主管在部門組會上提出，為了大家的健康著想，不提倡過度加班，沒有必須完成的任務，那就早點下班回家，「必須9點下班。」

▼大疆強制員工9點下班。（圖／翻攝微博）

▲▼大疆強制員工9點下班。（圖／翻攝微博）

蔡珉說，他所在部門負責較核心的研發工作，以往得晚上11、12點才下班，現在9點10分左右，整個樓層100多人都走光了，「主管和HR（人資）趕三遍以後，還會有人來巡樓檢查，如果沒有提前申請就留下來加班，對HR們是一種為難。」

大疆營銷部門員工張覃一周內曾3次被HR定點「關心」，他說，「手頭的工作本想一氣呵成乾完，沒辦法，也不能為難HR。」不過，張覃也坦言，以前總擔心太早下班影響主管對自己的印象，甚至影響績效考核，現在少了這種「下班羞恥感」。

大疆一直以來被認為是大陸科技業加班情況最嚴重的企業之一，許多員工都加班到凌晨一兩點才下班，假日也同樣到公司報導，由於員工到了半夜都還在加班，其總部「天空之城大廈」經常到了半夜都還「燈火通明」。

▼大疆總部「天空之城」到了晚上還燈火通明。（圖／翻攝微博）

▲▼大疆強制員工9點下班。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NBA最慘球隊！傷到湊不滿8人　比賽恐取消
蔡依珊突PO左眼傷腫照！遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解
李唯楓祕密結婚！　富家女老婆曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

吃海底撈突站上桌子「朝鍋裡撒尿」！陸2少年下場慘了

CEO毒殺董事長！海外買「上百毒藥」當益生菌　他送醫10天慘死

大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

陸軍費8.2兆元　將用於構建新型軍兵種、加強實戰化訓練

兩岸關注哪吒、DeepSeek　陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

北京小學將開「AI課程」　廣招老師組「AI教育講師團」

「台灣好、大陸不好騙多久？」　陳雲英：台灣怕開放「戳破」謊言

「台灣青年不是被嚇大」　陳雲英：「封殺」陸高校小心被反噬　

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

吃海底撈突站上桌子「朝鍋裡撒尿」！陸2少年下場慘了

CEO毒殺董事長！海外買「上百毒藥」當益生菌　他送醫10天慘死

大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

青年失業率壓不住　陸將推出新一輪就業政策

陸軍費8.2兆元　將用於構建新型軍兵種、加強實戰化訓練

兩岸關注哪吒、DeepSeek　陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

北京小學將開「AI課程」　廣招老師組「AI教育講師團」

「台灣好、大陸不好騙多久？」　陳雲英：台灣怕開放「戳破」謊言

「台灣青年不是被嚇大」　陳雲英：「封殺」陸高校小心被反噬　

台積電失守千元　指數跌逾百點

邊充電邊滑手機　泰15歲少女陳屍床上！疑延長線「1狀況」電死人

賞螢活動啟動！開幕音樂會+市集　專車直達大農大富

小男孩捷運大喊「阿姨為何坐這裡」　父母圍著她！網怒：沒救了

《柯南》新劇場版官方備「沉睡小五郎」座椅：這次我不會睡著

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！一大包20顆只賣80元、必買爆漿起司

戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

蔡依珊突PO左眼傷腫照！慘遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷了

男童衝對向找阿嬤遭撞！重摔爬起來還能跑 #基隆

大陸熱門新聞

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

吃海底撈朝鍋裡撒尿！2少年下場慘了

兩岸觀光卡關　陳雲英：台灣怕開放戳破謊言

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

大疆強制「9點下班」　派人巡大樓「趕員工回家」

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

青年失業率壓不住　陸將推新一輪就業政策

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

反擊！陸對加拿大菜子油加徵100%關稅

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查了

更多熱門

相關新聞

燒雜草釀禍最高罰10萬！彰化10大火災熱點墓區曝

燒雜草釀禍最高罰10萬！彰化10大火災熱點墓區曝

清明節即將到來，為確保民眾安全，彰化縣消防局提醒鄉親，在清理墓地時切勿以燃燒方式處理雜草，以免引發火災並污染空氣，針對10大熱區出動無人機蒐證，一旦查獲違規行為，將依涉「消防法」及「空氣污染防制法」開罰，最高可處10萬元罰鍰，並將依涉公共危險罪嫌移送。

柯建銘指王定宇「配合藍營刪無人機預算」　委員會當時真相曝

柯建銘指王定宇「配合藍營刪無人機預算」　委員會當時真相曝

虎科大聯手產官推動產業升級

虎科大聯手產官推動產業升級

下班「收客戶訊息」！過來人曝1招解

下班「收客戶訊息」！過來人曝1招解

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

關鍵字：

大疆DJI無人機加班下班

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面