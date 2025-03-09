大疆強制「9點一定要下班」　派人巡邏趕員工「10分鐘清空樓層」

▲大疆空拍機。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸空拍機大廠大疆（DJI）一直以來被視為加班情況最嚴重的企業之一，但最近卻傳出開始強制員工晚上9點就一定要下班，甚至派人在公司的大樓內一層層巡邏，把還在加班的員工「趕回家」。

根據經濟觀察報報導，大疆深圳總部技術部門員工蔡珉表示，上個月底，主管在部門組會上提出，為了大家的健康著想，不提倡過度加班，沒有必須完成的任務，那就早點下班回家，「必須9點下班。」

▼大疆強制員工9點下班。（圖／翻攝微博）



蔡珉說，他所在部門負責較核心的研發工作，以往得晚上11、12點才下班，現在9點10分左右，整個樓層100多人都走光了，「主管和HR（人資）趕三遍以後，還會有人來巡樓檢查，如果沒有提前申請就留下來加班，對HR們是一種為難。」

大疆營銷部門員工張覃一周內曾3次被HR定點「關心」，他說，「手頭的工作本想一氣呵成乾完，沒辦法，也不能為難HR。」不過，張覃也坦言，以前總擔心太早下班影響主管對自己的印象，甚至影響績效考核，現在少了這種「下班羞恥感」。

大疆一直以來被認為是大陸科技業加班情況最嚴重的企業之一，許多員工都加班到凌晨一兩點才下班，假日也同樣到公司報導，由於員工到了半夜都還在加班，其總部「天空之城大廈」經常到了半夜都還「燈火通明」。

▼大疆總部「天空之城」到了晚上還燈火通明。（圖／翻攝微博）

