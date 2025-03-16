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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反罷免送手持電扇超30元賄選底線？　徐巧芯：大陸進口很便宜

▲▼徐巧芯出席 韓國瑜接見日本 橫濱 靜岡華僑各界回國致敬團活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯送選民反罷免文宣，附手持電扇疑已超30元賄選底線。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮縣立委傅崐萁近日因「修容組」案被查，正值罷免案如火如荼之際，國民黨立委徐巧芯又被爆出疑似贈送選民一款超過30元的陸製小電風扇，讓人質疑是否涉及違法。不過徐巧芯今（16日）表示，小物從大陸進口很便宜，均在合法範圍內，有疑慮歡迎檢舉，絕對經得起檢驗。

徐巧芯近日因為遭到罷免持續受到檢視，有網友也上傳了徐巧芯所發問政政績文小物中，包含一組印有她形象照的手持電扇，還有2包面紙，另有1個紅茶鋁箔包、1個小麵包，被認為已經超過可認定為賄選的價值30元新台幣上限。且手持電扇商品進口商是為詩品光年股份有限公司，公司負責人姓名為周皜臣，也被發現是過去曾於徐巧芯、國民黨智庫副執行長凌濤一同發起組織青年智庫的夥伴，恐牽涉到更進一步的「選舉產業鏈」。

名嘴周偉航諷刺，「徐巧芯送的這組怎麼可能會在30塊以下，麵包飲料加總就算20，那個手持風扇怎麼可能10元啦！」，還在留言補充，要幫徐護航前，「先去蝦皮淘寶上查一下那個風扇含運的價格」。有網友則是跟著嘲諷「誰准你合併計算的？」

徐巧芯則對此回應，小物從中國進口很便宜，均在合法範圍內，有疑慮歡迎檢舉，絕對禁得起檢驗。

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