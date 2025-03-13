麻豆獅子會及噍吧哖獅子會　捐贈南消二大130顆住警器

▲麻豆獅子會與噍吧哖獅子會獅友們，13日攜手捐贈南消第二大隊住宅用火災警報器共計130顆，協助市府強化住宅消防安全措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升市民居家防火安全，麻豆獅子會與噍吧哖獅子會獅友們，於13日攜手捐贈南消第二大隊住宅用火災警報器共計130顆，協助市府強化住宅消防安全措施。

日前深夜，麻豆區發生一件住宅火警，屋主受困於屋內，所幸由消防人員迅速將火勢撲滅，成功救出該名屋主。由此可見，倘若家中有安裝住警器，能夠及早偵知火災發生，將有助屋內民眾初期及早逃生應變。

市長黃偉哲表示，住宅用火災警報器能有效提升住家的火警警覺性，提醒住戶及早來應變，降低火災傷亡風險。感謝麻豆獅子會與噍吧哖獅子會獅友們的善舉，讓更多家庭能夠受惠，也期盼社會各界持續響應，共同打造更安全的家園。

消防局長李明峯則強調，住宅火警常發生於深夜或清晨，當民眾熟睡時，若無火災警報器示警，採取避難逃生的時機將可能延後，呼籲市民重視居家防火安全，並感謝獅子會的捐贈，讓這些警報器發放至最需要的家庭，打造更安全的居住環境。

消防大隊長王騰毅也表達感謝，並表示消防單位將妥善分配這批住宅用火災警報器，優先提供給弱勢家庭及高風險族群，確保這些設備能發揮最大效益。同時提醒民眾，除了安裝火災警報器外，也應定期檢查其運作狀況，確保裝置能夠正常發揮作用。