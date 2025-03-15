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女警拍防詐影片爆紅！「超甜變臉」全場歪樓：好，也匯了

▲▼女警拍攝反詐影片爆紅。（圖／翻攝IG／台北波麗士）

▲女警拍攝反詐影片，意外在網路上爆紅。（圖／翻攝IG／台北波麗士）

記者柯振中／綜合報導

詐騙的手法不斷更新，加上AI技術的進步，令人防不勝防。對此，粉專「台北波麗士」上傳了宣導影片，沒想到影片中的變臉女警意外爆紅，讓許多網友嗨喊「好，也匯了」、「哪有濾鏡前比濾鏡後好看的」。

「台北波麗士」在各個社群平台上傳宣導影片，提醒民眾留意戀愛詐騙。影片當中能看見，一名女警透過濾鏡、AI技術變臉，經過2度變換樣貌，最終才露出真身，透過親身示範來讓民眾警覺，「真實身分不是看照片就能信。」

▲▼女警拍攝反詐影片爆紅。（圖／翻攝IG／台北波麗士）

▲女警拍攝反詐影片，意外讓許多網友歪樓。（圖／翻攝IG／台北波麗士）

此外，女警還提醒，網路戀愛、交友，遇到的可能不是愛情，而是騙錢的陷阱，「網路甜蜜，轉帳要命。叫你寶貝，多點防備」，希望民眾別讓情人節變成提款節。

雖然這段影片的用意是防詐宣導，不過因為影片中的女警長相太過可愛，且去除濾鏡、AI技術以後，本人長得更漂亮，讓不少網友因此大歪樓，「好，也匯了」、「沒說服力啦，哪有濾鏡前比濾鏡後好看的」、「帳號給我，馬上轉帳」、「波麗士犧牲很大欸」、「都想叫妳寶貝了，也太可愛」、「所以跟女警網戀就不存在詐騙的問題（選我正解。」

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