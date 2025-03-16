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「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

▲台灣現任總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲台灣現任總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

YouTube頻道《街頭有派對》3月1日在台中一中商圈進行街頭民調，詢問年輕人「最滿意哪一任總統？」以及「最不滿意哪一任總統？」結果顯示，蔡英文是歷任總統中，滿意票數最多的總統，高達20票，不滿意僅3票，而已故總統蔣經國也以9票滿意、0票不滿意獲得相當高的評價。

該街頭民調公布完整結果如下：
• 蔣經國：滿意 9票，不滿意 0票
• 李登輝：滿意 4票，不滿意 0票
• 陳水扁：滿意 2票，不滿意 10票
• 馬英九：滿意 12票，不滿意 14票
• 蔡英文：滿意 20票，不滿意 3票
• 賴清德：滿意 3票，不滿意 19票

許多支持蔡英文的民眾都表示，在她任內明顯感覺到台灣整體經濟、外交及國防的提升，也有人提到推進同婚合法化，是對不同族群的尊重，因此非常支持。頻道主持人也在結論時表示，幾乎所有認同民進黨的票都集中投到了蔡英文身上，而現任總統賴清德則呈現完全相反的情況，幾乎所有討厭民進黨的人，都將票投給了賴清德。

在受訪者的具體回答中，有人認為馬英九推動的服貿協議具有政策價值，並質疑 「如果蔡英文和賴清德真的不滿意服貿，為何執政後未廢除？」；也有受訪者表示，「陳水扁除了貪污，其他表現其實不錯」。

針對蔣經國的評價，受訪者普遍認為其政策對台灣經濟發展至關重要，並表示 「十大建設做得不錯，還有當時就是經濟奇蹟」。更有受訪者強調，「台積電是蔣經國時期就在規劃的東西，才有今天的矽盾，執行較好的是李登輝。」

此次街頭民調雖然樣本數有限，但反映出年輕人對於台灣歷任總統的不同觀感，尤其對於蔣經國、馬英九、蔡英文的討論度較高。

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