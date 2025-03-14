赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人自由行前先上傳資料

▲赴陸旅遊將落實登錄制度。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

總統賴清德昨日召開國安高層會議，指赴中國大陸旅行風險高，相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，落實各種登錄制度。觀光署表示，將請旅行業者協助提醒赴陸旅遊國人注意安全，赴陸旅遊仍為「橙色」警示，籲國人赴陸自由行前先登錄資料，並喊話陸方展開觀光小兩會協商。

觀光署今(14日)表示，將賡續配合兩岸政策，請旅行業者協助提醒赴陸旅遊的國人須注意自身旅遊安全，並再次籲請陸方循觀光小兩會協商模式，推進兩岸健康有序的交流。

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針對觀光業呼籲解除赴陸旅遊禁團令，觀光署表示，一直以來觀光署秉持雙邊對等原則推動恢復兩岸團體旅遊，之前亦表示須先透過觀光小兩會協商；觀光小兩會是兩岸商定，負責處理陸客來台事宜之專責單位，包括旅遊安排、品質、權益、安全保障及緊急事故等事項，涉及公權力且行之有年。

觀光署強調，陸客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，基於實務需要，應循觀光小兩會就旅遊安全、品質及穩定等事項展開協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。因此，仍再次籲請陸方儘速展開觀光小兩會協商。

此外，陸委會自113年6月27日起將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」(避免非必要旅行)，觀光署表示，配合大陸委員會所發布警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴陸旅遊之國人留意，也呼籲自由行的國人赴陸前至大陸委員會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料，維護人身安全及利政府急難救助時使用。