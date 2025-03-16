美加關係緊張　加拿大國防部：審查美製戰機採購計畫

▲加拿大與美國關係緊張，加國國防部重新審視採購美製戰機計畫。（圖為F-35B戰機／達志影像／newscom）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大國防部發言人15日表示，由於與美國川普（Donald Trump）政府的關係日益緊張，加拿大正重新評估原訂向美國採購F-35戰機的計畫。

本月14日，葡萄牙宣布將重新考慮採購 F-35 戰機的可能性，並可能以歐洲製戰機取代老舊的美製 F-16 戰機。國際社會對川普發動關稅戰，以及對北約（NATO）盟友支持態度搖擺，均表達不滿。

川普政府近期對所有加拿大輸美產品加徵 25% 關稅，隨後又宣布暫停對北美貿易協定（USMCA）涵蓋的加拿大出口產品課徵關稅，讓加拿大政府感到不安。此外，川普數度公開表示「加拿大將成為美國第 51 州」，此番言論進一步激怒加拿大民眾。

加拿大國防部發言人卡薩諾韋（Laurent de Casanove）透過電子郵件回應法新社表示，新任總理卡尼（Mark Carney）14日宣誓就職後，首波行動之一即是指示國防部「確認目前 F-35 採購合約是否為國家最佳投資，以及是否有其他選擇可以更有效地滿足國家需求」。

加拿大政府於 2023 年 1 月 與美國 洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin） 簽署 88 架 F-35 戰機 採購合約，總價 190 億加幣（約新台幣 4,620 億元）。

根據合約內容，加拿大已支付首批 16 架 戰機的款項，這批戰機預計 2026 年初 交付。

加拿大國防部強調，目前軍購計畫並未取消，但考量到當前國際環境變化，加國必須做好萬全準備，確保當前合約形式符合「加拿大人民與武裝部隊的最佳利益」。