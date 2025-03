馬斯克：星艦2026年底前往火星　最快2029載人類登陸

▲馬斯克說,SpaceX最快2029年展開載人登陸火星的嘗試。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國億萬富翁馬斯克(Elon Musk)15日在社群平台X發文表示,SpaceX星艦擬在2026年底搭載特斯拉人形機器人Optimus前往火星,若登陸任務進展順利,SpaceX最快有可能在2029年展開載人登陸火星的嘗試,雖然2031年更加可能。

印度時報等報導,SpaceX自2002年3月14日至今成立23周年,馬斯克是在回覆一段紀念SpaceX的23周年影片時宣布上述消息。

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN