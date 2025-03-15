馬斯克：星艦2026年底前往火星　最快2029載人類登陸

▲馬斯克說，SpaceX最快2029年展開載人登陸火星的嘗試。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）15日在社群平台X發文表示，SpaceX星艦擬在2026年底搭載特斯拉人形機器人Optimus前往火星，若登陸任務進展順利，SpaceX最快有可能在2029年展開載人登陸火星的嘗試，雖然2031年更加可能。

印度時報等報導，SpaceX自2002年3月14日至今成立23周年，馬斯克是在回覆一段紀念SpaceX的23周年影片時宣布上述消息。

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025

馬斯克一直抱持探索火星的想法，還公布野心勃勃的火星殖民計畫，稱這對人類長期生存至關重要。他認為，在火星建立自給自足的人類定居點將有助保護文明免受地球生存威脅，例如核戰或是氣候災難。SpaceX正在積極開發火星任務的所需技術，包括先進的太空船以及支援人類在火星生存的基礎設施。

只不過就在今年3月，美國總統川普明確表示，把人類送上火星並非他的首要任務，儘管承認星際旅行引發廣泛關注，但認為這對美國政府而言不一定是當前優先事項。