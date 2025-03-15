女上債主家「討10萬元」沒回家　監視器曝光：進去沒再出來

▲鳳山分局長林俊賢昨率隊前往棄屍地點尋找石女遺體 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山60歲石姓女子13日下午4點多，前往積欠她10萬元的33歲張男家中討債，石婦兒子14日清晨6點多發現母親沒回家，急赴派出所報警。警方追查後發現，石女進到張姓夫妻家中就沒有再離開，認為張男涉嫌重大，將他與妻子帶回釐清案情，他才坦言因10萬元債務下手行兇，殺害石婦後開車棄屍至屏東枋山山區。

經調查，33歲拆除業者張姓夫妻兩人積欠回收業者石女10萬元債務，但多次催繳，兩人卻都遲遲不肯還錢，石女無計可施之下，決定13日下午4點直接前往兩人位於前鎮的住處討錢。

不料，石女出門後一直到隔日清晨6點多仍未回家，兒子等不到母親返家察覺有異，焦急前往派出所報案。警方獲報後立即展開追查，調閱監視器驚見，石女自進了張男夫妻住處後就沒再出來，認為2人涉嫌重大，將他們帶回釐清案情。

兩人坦承石女的確有前來討債，但馬上就離開了，並不知道她的去向，但證據會說話，警方調閱周邊監視器後，發現石女進到張家後就再未現身，夫妻兩人自知法網難逃，才坦承跟死者有債務糾紛因而下手殺人。

據悉，張男持棍棒將石婦打死後，與妻子一起開車將遺體載往屏東山區棄屍。警方今天帶著犯嫌夫妻再度前往棄屍現場確認及模擬，由於石女身上疑有穿刺傷，檢警將相驗調查石婦死因，及釐清張男妻子是否有參與殺人過程。全案依殺人等罪嫌移送偵辦。