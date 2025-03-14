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吃葉黃素軟糖為預防近視　陸8歲童吃半個月後眼睛發癢

葉黃素軟糖標榜可預防近視　中國8歲童吃半個月後眼睛發癢

▲男童吃了標榜有益視力的葉黃素軟糖，出現眼睛發癢的情況。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日中國1名8歲男童，因每天按時服用1款「成長快樂葉黃素酯莓果軟糖凝膠糖果」，半個月後竟出現乾眼症的症狀。對此專家指出，葉黃素靠正常飲食便可滿足一日所需，盲目補充甚至會對眼睛及肝臟造成損害。

3C育兒及3C成癮等原因，讓現在不少小孩有視力方面的困擾，因此標榜「緩解眼睛疲勞、過濾藍光、預防近視」等功效的葉黃素，十分受家長們的歡迎。中國1名8歲男童，因為要上圍棋課、英語線上課程，還要完成學校作業，用眼過度讓他頻繁眨眼的問題，到醫院檢查後，醫生表示男童雖未近視，但遠視儲備不足，眼軸增長的速度也快於正常標準，醫生建議增加戶外運動的時間，同時注意用眼習慣。

男童的媽媽十分擔心他的視力，因此上網購買了一款「成長快樂葉黃素酯莓果軟糖凝膠糖果」。根據《北京商報》報導，男童媽媽表示兒子對於像糖果一樣的東西很感興趣，每天都會按時服用，但半個月後，孩子眨眼情況不僅沒有改善，上完1堂線上課程之後，還會出現眼睛發癢的情況。

葉黃素軟糖製造商接受《北京商報》採訪時表示，「成長快樂葉黃素酯莓果軟糖凝膠糖果和成長快樂葉黃素Q片凝膠糖果屬於普通食品，我司在產品標示和廣告宣傳時，沒有提及有緩解視覺疲勞等功能。

但據《北京商報》報導，《北京商報》記者在該公司直播販售此產品時，聽到直播主將成長快樂葉黃素軟糖稱為保健食品，並向直播間的觀眾承諾可以保護眼睛、防止紫外線、防電子產品藍光等功能。

對此《北京商報》也指出，依據《中華人民共和國消費者權益保護法》第八條規定，消費者有知悉其購買、使用的產品或者接受的服務真實情況的權利，在過去的案例中，若產品有廣告不實的情況，消費者有權要求業者承擔相應責任。

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