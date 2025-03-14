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臭襪藏海洛因3人遭逮　毒蟲辯「不知怎在我身上」員警也氣笑

行動運毒車臭襪藏海洛因3人遭逮　毒蟲辯「不知怎在我身上」員警也氣笑

▲陳男無照駕駛還藏大量毒品，被路檢警方攔下，汪姓和金姓乘客也被送辦。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市三峽區8日查獲行動運毒車，警方執行路檢勤務，在北二高下方涵洞攔下陳男駕駛車輛，發現29歲陳男無照駕駛，且車上3人見到員警神情慌張，陳男還把臭襪子往坐墊下塞，員警立刻喝令他取出襪子，忍受惡臭翻找後果然發現毒品，並意外搜出長槍子彈等物品，更查獲疑似販毒的百萬現金，全案依法送辦。

三峽警方8日晚間頂著寒風，在北二高下方涵洞執行路檢，而陳男駕駛國產福特自小客車駛進路檢點後，員警發現3人神情詭異，車上瀰漫著一股怪味，於是要求駕駛停車熄火受檢。

員警調查後確認車上3人都是毒品人口，陳男更無照駕駛，48歲汪姓乘客和60歲金姓乘客見到員警都神情慌張，警方要求3人下車受檢，警方發現陳男車門扶手下方置物處及座椅下都塞滿多隻的黑色髒襪子，詢問後，陳男才坦承襪中裝著海洛因。

而汪男原以為不關自己的事，跑到對向車道等候，而警方發現海洛因，要求他配合執行附帶搜索，汪男則神色慌張，還拿出手機和胸前密錄器試圖威嚇員警，現場指揮副分局長下令執行搜索，果然在汪男的包包內又搜出大批毒品及現金，但他仍堅持東西都不是他的，還說不知道為何毒品會跑到他身上，讓員警也啼笑皆非。

員警在車上搜出大批一二三級毒品，包含海洛因(94.24公克)、安非他命(30.06公克)、K他命(11.45公克)、依托咪酯煙油5瓶(408.66公克)、哈密瓜錠1顆、依托咪酯鹽3包(42.63公克)、大麻花2包(11.09公克)、霧化器、空菸彈、菸彈填充組、電擊棒、手銬、密錄器、空氣長鎗一把、尖形彈頭2包、鋼珠彈頭1包及錐形彈頭1包、現金新臺幣194萬元。

警方將3人帶回偵辦，陳男辯稱毒品是自己吸食，槍枝是網購買來打野鳥，並與汪男互推皮球，警方則將3人依運輸及持有一二三級毒品送辦，陳男還被依槍砲條例移送地檢署偵辦，並將釐清是否毒駕，更要溯源追查槍毒來源。

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