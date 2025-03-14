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「天才星」帶來好運！4生肖事業大突破　屬馬迎新挑戰

天才星在2025年將對4類生肖的人產生影響。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲天才星在2025年將對4類生肖的人產生影響。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「天才星」在紫微斗數中，象徵靈巧的才思、機智的反應以及創新能力的展現。會影響一個人的思維模式和機遇，2025年將對4類生肖人產生影響，在事業上會有不同突破，甚至有升官加薪的機會。

紫微斗數老師姚本軍在臉書分享，這4個生肖分別是狗、馬、龍、豬。

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●生肖狗

自身的創造力和機敏度會被強化，無論是思考方式還是對機會的嗅覺，都會比以往更敏銳。然而，這種聰明才智可能也會帶來一些挑戰，比如容易急於求成或過於自信。因此，在事業上應該多培養耐性，善用自己的靈活頭腦來適應變化，但同時也要避免衝動行事，過於依賴直覺，而忽略了長遠規劃。

如果能在這一年找到適合發揮創意與機智的領域，特別是在需要解決問題或突破現狀的情境中，將能夠獲得不錯的發展。

●生肖馬

事業發展會有許多突如其來的靈感與機遇，特別是在創新、科技、藝術、策劃等需要創意思維的領域，會更容易發揮優勢。然而，這也意味著今年的事業模式可能會較為變動，不太適合過於保守或固定的職業發展路線。

在這一年應該主動學習新知識，並勇於嘗試不同的挑戰，利用天才星帶來的機會去開創新的事業方向。如果能夠靈活應變，並願意接受新的合作機會，則事業將有突破性的發展。

●生肖龍

代表著外出發展、跨界合作或國際機會將是今年事業進步的關鍵。這一年應該多主動向外拓展，不論是換工作環境、開發新市場，或是參與國際性的合作，都會有較好的成果。特別是在需要臨場反應快、靈活變通的情境中，能夠充分發揮自己的智慧與創意，使事業獲得更大的發展。建議今年多參加會議、出差或與不同背景的人交流，這樣才能真正把握天才星帶來的機遇，而不是局限於原有的環境中。

●生肖豬

意味著長輩、上級或有權勢的人，會在事業發展上給予一定的幫助。然而，這種幫助並非直接的資源提供，而是通過指導、啟發或提供新的視角，能夠找到適合自己的發展方向。

因此，在2025年應該積極與長輩、主管、師長建立良好的關係，並願意接受他們的意見和建議。特別是在面對事業上的困惑時，不妨主動請益，這將有助於突破盲點，開啟新的發展機會。這一年適合參與專業培訓、進修學習，或者接受來自資深人士的指導，讓自己的能力更上一層樓。

◎民俗說法，僅供參考。

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